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Еще одна область может "покраснеть": Степанов отправляет туда инспекцию

Четверг, 4 марта 2021, 22:59
Еще одна область может покраснеть: Степанов отправляет туда инспекцию

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов отправляет инспекцию в Закарпатскую область, которая сейчас находится в оранжевой зоне, но имеет рекордную загруженность коек с кислородом.

Источник: Степанов в эфире "Право на власть"

Прямая речь Степанова: "Самая загруженность коек с кислородом в Закарпатской области - 65%.  И мы видим по динамике, что я отправлю заместителей на инспекцию туда, поскольку область ближайшая к тому, чтобы тоже войти в красную зону".

Детали: Также министр отметил, что его "беспокоят" по уровню госпитализации Винницкая, Николаевская, Киевская области, которые сейчас находятся в оранжевой зоне.

Справка: "Красный" уровень вводится, когда уровень госпитализаций в течение последних 3 дней на 100 тысяч населения превышает целевой показатель в 60 человек на 100 тысяч населения и коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней превышает целевой показатель в 20%.

Что предшествовало

  • С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.
  • Первой в "красную" зону отправили Ивано-Франковскую область. Дополнительно к обычным ограничениям "красной" зоны регион еще и закрыли для транспорта, в том числе и для железнодорожного.
  • Позже в список "красных" добавили Житомирскую и Черновицкую области. Запрет на железнодорожный транспорт распространился и на эти регионы.
  • Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля 2021 года.

Роман Петренко, УП

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Темы: Степановкоронавирус
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