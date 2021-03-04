Еще одна область может "покраснеть": Степанов отправляет туда инспекцию

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов отправляет инспекцию в Закарпатскую область, которая сейчас находится в оранжевой зоне, но имеет рекордную загруженность коек с кислородом.

Источник: Степанов в эфире "Право на власть"

Прямая речь Степанова: "Самая загруженность коек с кислородом в Закарпатской области - 65%. И мы видим по динамике, что я отправлю заместителей на инспекцию туда, поскольку область ближайшая к тому, чтобы тоже войти в красную зону".

Детали: Также министр отметил, что его "беспокоят" по уровню госпитализации Винницкая, Николаевская, Киевская области, которые сейчас находятся в оранжевой зоне.

Справка: "Красный" уровень вводится, когда уровень госпитализаций в течение последних 3 дней на 100 тысяч населения превышает целевой показатель в 60 человек на 100 тысяч населения и коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней превышает целевой показатель в 20%.

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