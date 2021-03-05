В Одесской области ДТП с патрульным авто: есть погибший и травмированные
Пятница, 5 марта 2021, 23:22
Полиция сообщила о ДТП на трассе Одесса-Киев с участием служебного автомобиля патрульной полиции, во время которого погиб человек.
Источник: полиция Одесской области
Детали: Отмечается, что в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.
Уточняется, что авария произошла вблизи коммунального предприятия "Дачное".
Украинская правда