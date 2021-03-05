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В Одесской области ДТП с патрульным авто: есть погибший и травмированные

Пятница, 5 марта 2021, 23:22

Полиция сообщила о ДТП на трассе Одесса-Киев с участием служебного автомобиля патрульной полиции, во время которого погиб человек.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Отмечается, что в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.

Уточняется, что авария произошла вблизи коммунального предприятия "Дачное".

Украинская правда
Темы: ДТПполицияОдесская область


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