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В Одесской области ДТП с патрульным авто: есть погибший и травмированные

Пятница, 5 марта 2021, 22:22
В Одесской области ДТП с патрульным авто: есть погибший и травмированные

Полиция сообщила о ДТП на трассе Одесса-Киев с участием служебного автомобиля патрульной полиции, во время которого погиб человек.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Отмечается, что в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.

Уточняется, что авария произошла вблизи коммунального предприятия "Дачное".

Украинская правда

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Темы: ДТПполицияОдесская область
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