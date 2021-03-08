ДТП в Польше: 9 украинцев находятся в тяжелом состоянии

Девять граждан Украины, которые попали в ДТП в Польше во время путешествия автобусом, находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.

В воскресенье прокуратура Польши выдвинула обвинения одному из водителей украинского автобуса, который разбился в Подкарпатском воеводстве.

Прокуратура обвиняет 48-летнего Владимира К. в непредумышленном совершении аварии на наземном транспорте, повлекшей смерть людей. Ему грозит до 8 лет заключения.

Водитель находится в больнице, где его уже допросили. По данным следствия, вероятной причиной аварии стал маневр, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха.

Напомним, авария с украинским автобусом, который выполнял рейс Познань-Херсон, произошла в ночь на 6 марта на автостраде А4.

57 человек путешествовали автобусом, в том числе двое водителей. Погибли 5 человек, 26 пассажиров были госпитализированы, среди них четверо - в тяжелом состоянии.