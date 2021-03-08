Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП в Польше: 9 украинцев находятся в тяжелом состоянии

Понедельник, 8 марта 2021, 10:46
ДТП в Польше: 9 украинцев находятся в тяжелом состоянии

Девять граждан Украины, которые попали в ДТП в Польше во время путешествия автобусом, находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.

В воскресенье прокуратура Польши выдвинула обвинения одному из водителей украинского автобуса, который разбился в Подкарпатском воеводстве.

Прокуратура обвиняет 48-летнего Владимира К. в непредумышленном совершении аварии на наземном транспорте, повлекшей смерть людей. Ему грозит до 8 лет заключения.

Водитель находится в больнице, где его уже допросили. По данным следствия, вероятной причиной аварии стал маневр, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха.

Напомним, авария с украинским автобусом, который выполнял рейс Познань-Херсон, произошла в ночь на 6 марта на автостраде А4.

57 человек путешествовали автобусом, в том числе двое водителей. Погибли 5 человек, 26 пассажиров были госпитализированы, среди них четверо - в тяжелом состоянии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТППольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: