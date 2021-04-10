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Министр обороны считает, что РФ хочет принудить Украину к уступкам

Суббота, 10 апреля 2021, 13:14

Министр обороны Андрей Таран считает, что целью наращивания Россией войск вблизи границы с Украиной на востоке и в оккупированном Крыму может быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.

Источник: заявление Тарана на сайте Минобороны

Дословно: "Настоящими целями наращивания Российской Федерацией военного присутствия вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, могут быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе, и демонстрация, в том числе, ведущим государствам Запада, готовности к применению вооруженной силы в отношении Украины".

Детали: Таран отметил, что поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или "новообращенных" граждан России через массовую раздачу паспортов РФ.

Министр подчеркнул, что Украина – миролюбивое государство, которое защищается от агрессии Российской Федерации, и разведенные Россией костры боевых действий возможно погасить только политико-дипломатическим путем.

Таран призвал к усилению санкционного режима против РФ, более тесному сотрудничеству в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря, а также согласованным действиям дипломатов на всех международных платформах по осуждению агрессивных действий руководства Кремля, "которые могут иметь разрушительные последствия как для европейской системы безопасности, так и для мира в целом".

Министр призвал также к ускорению выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно членства Украины в Альянсе.

Он напомнил, что летом прошлого года Украина был предоставлен статус Партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Главным элементом продолжения этого процесса мы видим получение Плана действий по членству в Альянсе в этом году", - подчеркнул министр, отметив, что от такого решения выиграют как Украина, так и НАТО.

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.
  • Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. 
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что на обострение конфликта может пойти только Владимир Путин, Украина же не планирует ни обострений, ни провокаций.

Украинская правда

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Темы: МинобороныРосcиявойна
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