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Міністр оборони вважає, що РФ хоче примусити Україну до поступок

Субота, 10 квітня 2021, 13:14

Міністр оборони Андрій Таран вважає, що метою нарощування Росією військ поблизу кордону з Україною на сході та в окупованому Криму може бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі.

Джерело: заява Тарана на сайті Міноборони

Дослівно: "Справжніми цілями нарощування Російською Федерацією військової присутності поблизу кордону України та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі, та демонстрація, у тому числі, провідним державам Заходу, готовності до застосування збройної сили щодо України".

Деталі: Таран зазначив, що приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України може стати як спровоковане загострення обстановки в районі конфлікту, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи "новообращенных" громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ.

Міністр підкреслив, що Україна — миролюбна держава, яка захищається від агресії Російської Федерації, і розпалені Росією багаття бойових дій можливо погасити лише політико-дипломатичним шляхом.

Таран закликав до посилення санкційного режиму проти РФ, більш тісної співпраці в питаннях оперативного обміну розвідувальною інформацією, зокрема в районі Чорного моря, а також узгоджених дій дипломатів на всіх міжнародних платформах із засудження агресивних дій керівництва Кремля, "які можуть мати руйнівні наслідки як для європейської системи безпеки, так і для світу в цілому".

Міністр закликав також до прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України в Альянсі.

Він нагадав, що влітку минулого року Україні було надано статус Партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Головним елементом продовження цього процесу ми бачимо отримання Плану дій щодо членства в Альянсі в цьому році", - підкреслив міністр, зазначивши, що від такого рішення виграють як Україна, так і НАТО.

Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 
  • Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков 2 квітня вкотре звинуватив Україну у провокаціях на Донбасі. Секретар РНБОУ Олексій Данілов заявив, що на загострення конфлікту може піти лише Володимир Путін, Україна ж не планує ні загострень, ні провокацій.

Українська правда

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Теми: МіноборониРосіявійна
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