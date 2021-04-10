Міністр оборони вважає, що РФ хоче примусити Україну до поступок

Міністр оборони Андрій Таран вважає, що метою нарощування Росією військ поблизу кордону з Україною на сході та в окупованому Криму може бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі.

Джерело: заява Тарана на сайті Міноборони

Дослівно: "Справжніми цілями нарощування Російською Федерацією військової присутності поблизу кордону України та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі, та демонстрація, у тому числі, провідним державам Заходу, готовності до застосування збройної сили щодо України".

Деталі: Таран зазначив, що приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України може стати як спровоковане загострення обстановки в районі конфлікту, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи "новообращенных" громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ.

Міністр підкреслив, що Україна — миролюбна держава, яка захищається від агресії Російської Федерації, і розпалені Росією багаття бойових дій можливо погасити лише політико-дипломатичним шляхом.

Таран закликав до посилення санкційного режиму проти РФ, більш тісної співпраці в питаннях оперативного обміну розвідувальною інформацією, зокрема в районі Чорного моря, а також узгоджених дій дипломатів на всіх міжнародних платформах із засудження агресивних дій керівництва Кремля, "які можуть мати руйнівні наслідки як для європейської системи безпеки, так і для світу в цілому".

Міністр закликав також до прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України в Альянсі.

Він нагадав, що влітку минулого року Україні було надано статус Партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Головним елементом продовження цього процесу ми бачимо отримання Плану дій щодо членства в Альянсі в цьому році", - підкреслив міністр, зазначивши, що від такого рішення виграють як Україна, так і НАТО.

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