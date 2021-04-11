США предупредили РФ о последствиях в случае агрессии в отношении Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о "последствиях" в случае агрессии в отношении Украины.

Источник: Блинкен в интервью телеканалу NBC в воскресенье

Прямая речь: "Президент Байден четко высказался об этом. Если Россия будет действовать безрассудно, агрессивно, будут последствия".

Детали: Госсекретарь США отметил, что его беспокоят действия РФ на границе с Украиной.

Он напомнил, что вдоль границы сосредоточено больше всего российских сил с 2014 года.

Блинкен также подчеркнул, что США находятся в тесном контакте с европейскими партнерами по этому поводу.

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