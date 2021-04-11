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США предупредили РФ о последствиях в случае агрессии в отношении Украины

Воскресенье, 11 апреля 2021, 21:42

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о "последствиях" в случае агрессии в отношении Украины.

Источник: Блинкен в интервью телеканалу NBC в воскресенье

Прямая речь: "Президент Байден четко высказался об этом. Если Россия будет действовать безрассудно, агрессивно, будут последствия".

Детали: Госсекретарь США отметил, что его беспокоят действия РФ на границе с Украиной.

Он напомнил, что вдоль границы сосредоточено больше всего российских сил с 2014 года.

Блинкен также подчеркнул, что США находятся в тесном контакте с европейскими партнерами по этому поводу.

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Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.
  • Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. 
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что на обострение конфликта может пойти только Владимир Путин, Украина же не планирует ни обострений, ни провокаций.

Украинская правда
Темы: СШАРосcия


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