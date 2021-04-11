США попередили РФ про наслідки в разі агресії щодо України
Неділя, 11 квітня 2021, 21:42
Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про "наслідки" у разі агресії щодо України.
Джерело: Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC у неділю
Пряма мова: "Президент Байден чітко висловився про це. Якщо Росія буде діяти нерозважливо, агресивно, будуть наслідки".
Деталі: Держсекретар США зазначив, що його турбують дії РФ на кордоні з Україною.
Він нагадав, що вздовж кордону зосереджено найбільше російських сил з 2014 року.
Блінкен також підкреслив, що США перебувають у тісному контакті з європейськими партнерами з цього приводу.
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Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
- 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії.
- Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
- Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.
- Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков 2 квітня вкотре звинуватив Україну у провокаціях на Донбасі. Секретар РНБОУ Олексій Данілов заявив, що на загострення конфлікту може піти лише Володимир Путін, Україна ж не планує ні загострень, ні провокацій.
Українська правда