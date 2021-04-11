США попередили РФ про наслідки в разі агресії щодо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про "наслідки" у разі агресії щодо України.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC у неділю

Пряма мова: "Президент Байден чітко висловився про це. Якщо Росія буде діяти нерозважливо, агресивно, будуть наслідки".

Деталі: Держсекретар США зазначив, що його турбують дії РФ на кордоні з Україною.

Він нагадав, що вздовж кордону зосереджено найбільше російських сил з 2014 року.

Блінкен також підкреслив, що США перебувають у тісному контакті з європейськими партнерами з цього приводу.

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