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Страны ОБСЕ осудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

Воскресенье, 11 апреля 2021, 23:30
Страны ОБСЕ осудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

Государства ОБСЕ выразили осуждение и обеспокоенность действиями России, которая концентрирует силы на границе с Украиной.

Источник: отчет о заседании ОБСЕ 10 апреля, который приводит Радио Свобода

Детали: Согласно отчету, заседание инициировала украинская сторона. России было предложено объяснить свои действия, однако она отказалась от участия.

Португалия, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе, выразила от имени блока обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины и движением войск России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Дословно: "Португалия и Евросоюз призвали Российскую Федерацию принять необходимые шаги для деэскалации ситуации и приобщиться к содержательному диалогу и конструктивным консультациям. Португалия выразила свою полную поддержку запроса Украины на активацию механизма снижения рисков согласно пункту 16 Венского документа 2011 года".

Больше деталей: Кроме того, согласно тексту, Португалия и блок поддержали шаги Украины и "призвали стороны воздержаться от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряженности".

Похожую позицию выразила Великобритания, которая потребовала "большей прозрачности" относительно действий российской армии и выразила обеспокоенность решением Москвы не участвовать в заседании. Лондон предложил России ответить, почему она не сообщила ОБСЕ о своих действиях на границе.

Канада, в свою очередь, адресовала России вопрос о том, когда та планирует завершить свою военную активность, когда войска вернутся в места постоянной дислокации и почему Кремль не проинформировал о своих "учениях", особенно учитывая то, как близко они происходят от границ соседнего государства.

"Соединенные Штаты подчеркнули, что отсутствие прозрачности указывает на то, что это не рутинные и предварительно запланированные военные учения. Германия, также выступая от имени Франции, указала на тревогу из-за масштабных передвижения военного контингента России на границе с Украиной, которую можно развеять надлежащими пояснениями", - говорится в отчете.

Германия и Франция также раскритиковали ответ России относительно передвижения ее войск как слишком краткий и общий.

Похожие позиции, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразили Грузия, Польша, Латвия, Литва и Турция. Швейцария поблагодарила Украину за решение инициировать заседание и заявила, что "внимательно следит за развитием событий".

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Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.
  • Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. 
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что на обострение конфликта может пойти только Владимир Путин, Украина же не планирует ни обострений, ни провокаций.

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Темы: ОБСЕРосcия
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