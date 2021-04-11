Страны ОБСЕ осудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

Государства ОБСЕ выразили осуждение и обеспокоенность действиями России, которая концентрирует силы на границе с Украиной.

Источник: отчет о заседании ОБСЕ 10 апреля, который приводит Радио Свобода

Детали: Согласно отчету, заседание инициировала украинская сторона. России было предложено объяснить свои действия, однако она отказалась от участия.

Португалия, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе, выразила от имени блока обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины и движением войск России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Дословно: "Португалия и Евросоюз призвали Российскую Федерацию принять необходимые шаги для деэскалации ситуации и приобщиться к содержательному диалогу и конструктивным консультациям. Португалия выразила свою полную поддержку запроса Украины на активацию механизма снижения рисков согласно пункту 16 Венского документа 2011 года".

Больше деталей: Кроме того, согласно тексту, Португалия и блок поддержали шаги Украины и "призвали стороны воздержаться от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряженности".

Похожую позицию выразила Великобритания, которая потребовала "большей прозрачности" относительно действий российской армии и выразила обеспокоенность решением Москвы не участвовать в заседании. Лондон предложил России ответить, почему она не сообщила ОБСЕ о своих действиях на границе.

Канада, в свою очередь, адресовала России вопрос о том, когда та планирует завершить свою военную активность, когда войска вернутся в места постоянной дислокации и почему Кремль не проинформировал о своих "учениях", особенно учитывая то, как близко они происходят от границ соседнего государства.

"Соединенные Штаты подчеркнули, что отсутствие прозрачности указывает на то, что это не рутинные и предварительно запланированные военные учения. Германия, также выступая от имени Франции, указала на тревогу из-за масштабных передвижения военного контингента России на границе с Украиной, которую можно развеять надлежащими пояснениями", - говорится в отчете.

Германия и Франция также раскритиковали ответ России относительно передвижения ее войск как слишком краткий и общий.

Похожие позиции, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразили Грузия, Польша, Латвия, Литва и Турция. Швейцария поблагодарила Украину за решение инициировать заседание и заявила, что "внимательно следит за развитием событий".

Читайте также: Эскалация быкования. К чему готовится Кремль

Предыстория: