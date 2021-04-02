Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Призыв украинцев в Крыму Россией является военным преступлением – МИД

Пятница, 2 апреля 2021, 00:27
Призыв украинцев в Крыму Россией является военным преступлением – МИД

Министерство иностранных дел Украины называет военным преступлением России и осуждает призыв во вражескую армию граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.

Источник: МИД

Дословно: "Начиная с 2015 года, российская оккупационная администрация уже провела на полуострове 12 призывных кампаний, незаконно призвав около 28 тысяч человек, а 1 апреля 2021 начинает очередную призывную кампанию".

"Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку таким действиям РФ на временно оккупированной территории, продолжить и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью возвращения РФ к соблюдению норм и принципов международного права".

Детали: В МИД отмечают, что несогласных с принудительным призывом крымчан оккупационная администрация подвергает уголовному преследованию, что также является нарушением Четвертой Женевской конвенции.

Кроме того, также вопреки нормам международного гуманитарного права осуществляется пропаганда службы в армии государства-агрессора, в том числе и среди детей.

В министерстве отмечают, что Украина продолжает документировать нарушения РФ норм международного права и принимает меры для привлечения России к международно-правовой ответственности.

Предыстория:

  • В апреле 2020 года оккупанты тянули в армию РФ более 3 тысячи крымчан.
  • В Европейском Союзе назвали нарушением международного права очередной призыв в РФ во временно оккупированном Крыму.

Украинская правда
Темы: КрымРосcияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Крым
Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует
В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Последние новости
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
Все новости...
Реклама: