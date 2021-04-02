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Призыв украинцев в Крыму Россией является военным преступлением – МИД

Пятница, 2 апреля 2021, 00:27

Министерство иностранных дел Украины называет военным преступлением России и осуждает призыв во вражескую армию граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.

Источник: МИД

Дословно: "Начиная с 2015 года, российская оккупационная администрация уже провела на полуострове 12 призывных кампаний, незаконно призвав около 28 тысяч человек, а 1 апреля 2021 начинает очередную призывную кампанию".

"Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку таким действиям РФ на временно оккупированной территории, продолжить и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью возвращения РФ к соблюдению норм и принципов международного права".

Детали: В МИД отмечают, что несогласных с принудительным призывом крымчан оккупационная администрация подвергает уголовному преследованию, что также является нарушением Четвертой Женевской конвенции.

Кроме того, также вопреки нормам международного гуманитарного права осуществляется пропаганда службы в армии государства-агрессора, в том числе и среди детей.

В министерстве отмечают, что Украина продолжает документировать нарушения РФ норм международного права и принимает меры для привлечения России к международно-правовой ответственности.

Предыстория:

  • В апреле 2020 года оккупанты тянули в армию РФ более 3 тысячи крымчан.
  • В Европейском Союзе назвали нарушением международного права очередной призыв в РФ во временно оккупированном Крыму.

Украинская правда
Темы: КрымРосcияМИД


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