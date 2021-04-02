В Чернигове ужесточили карантин
В Чернигове с 5 апреля ужесточают карантин из-за стремительного распространения коронавируса.
Источник: "Суспильне"
Детали: Такое решение приняла 2 апреля городская комиссия по чрезвычайным ситуациям под председательством мэра Чернигова Владислава Атрошенко.
Срок, в течение которого будут действовать эти ограничения, не определили.
С 5 апреля запретили:
- посещение учебных заведений с первого класса, кроме детсадов;
- посещение внешкольных учреждений (кружков);
- посещение кладбища в выходные дни;
- работу точек выдачи кофе;
- проведение культурных и спортивных мероприятий;
- работу кинотеатров;
- передвижение в общественном транспорте без специального пропуска, кроме выходных.
В будние дни общественный транспорт и частный (маршрутные такси) будет работать в режиме спецперевозок (по пропускам и только сидячие места). О работе в выходные частный транспорт будет определяться самостоятельно, а муниципальный транспорт в субботу и воскресенье будет ездить с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.
Продовольственные рынки пока будут работать, но при условии строгого соблюдения масочного режима, за чем будет следить полиция. Атрошенко поручил муниципальной страже и попросил полицию проверять соблюдение карантинных требований на рынках. Если придерживаться карантина не будут - рынки закроют.
Такое решение комиссии, пояснил Атрошенко, связано с ростом количества больных коронавирусом в черниговских больницах. Сейчас госпитализированы 323 человека.
Если количество пациентов в больницах достигнет 360-370 человек, то, сказал Атрошенко, будет приостановлена работа всех видов бизнеса, а также – детсадов и продовольственных рынков. А если цифра достигнет 370 - "будет 100-процентный локдаун, закроется все, кроме объектов критически важной инфраструктуры".
Предыстория: В течение пятницы карантин также усилили Киевская и Винницкая области, Запорожье и Николаев.