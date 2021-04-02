В Чернигове ужесточили карантин

В Чернигове с 5 апреля ужесточают карантин из-за стремительного распространения коронавируса.

Источник: "Суспильне"

Детали: Такое решение приняла 2 апреля городская комиссия по чрезвычайным ситуациям под председательством мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

Срок, в течение которого будут действовать эти ограничения, не определили.

С 5 апреля запретили:

посещение учебных заведений с первого класса, кроме детсадов;

посещение внешкольных учреждений (кружков);

посещение кладбища в выходные дни;

работу точек выдачи кофе;

проведение культурных и спортивных мероприятий;

работу кинотеатров;

передвижение в общественном транспорте без специального пропуска, кроме выходных.

В будние дни общественный транспорт и частный (маршрутные такси) будет работать в режиме спецперевозок (по пропускам и только сидячие места). О работе в выходные частный транспорт будет определяться самостоятельно, а муниципальный транспорт в субботу и воскресенье будет ездить с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Продовольственные рынки пока будут работать, но при условии строгого соблюдения масочного режима, за чем будет следить полиция. Атрошенко поручил муниципальной страже и попросил полицию проверять соблюдение карантинных требований на рынках. Если придерживаться карантина не будут - рынки закроют.

Такое решение комиссии, пояснил Атрошенко, связано с ростом количества больных коронавирусом в черниговских больницах. Сейчас госпитализированы 323 человека.

Если количество пациентов в больницах достигнет 360-370 человек, то, сказал Атрошенко, будет приостановлена ​​работа всех видов бизнеса, а также – детсадов и продовольственных рынков. А если цифра достигнет 370 - "будет 100-процентный локдаун, закроется все, кроме объектов критически важной инфраструктуры".

Предыстория: В течение пятницы карантин также усилили Киевская и Винницкая области, Запорожье и Николаев.