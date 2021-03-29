Беспорядки под ОПУ: суд отправил киевского активиста под круглосуточный домашний арест
Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца киевского активиста, председателя общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного по делу о беспорядках на улице Банковой 20 марта.
Источник: трансляция заседания суда в соцсети
Детали: Решение удовлетворить ходатайство прокуратуры вынесла судья Кристина Константинова.
Прокурор мотивировала ходатайство тем, что статья за хулиганство предусматривает до 7 лет, а подозреваемый, мол, "может уничтожить доказательства".
Адвокат Евгения Закревская сослалась на грубые нарушения при вручении подозрения. В частности, вписывание даты подозрения прямо на месте его вручения, без участия прокуроров. Само подозрение защита назвала необоснованным, и построенной на подножном материале.
Народные депутаты Владимир Арьев из "Евросолидарности" и Ярослав Юрчишин ("Голос") выражали готовность взять Ратушного на поруки.
Предыстория:
- Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
- В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- Подозрения объявлены по меньшей мере троим лицам: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей). Однако на видео, обнародованном МВД, указывались и другие люди, включая Ратушного.
- Ратушный требовал от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и МВД опровержения. Заказчиком подозрения Ратушный считает замглавы офиса президента Андрея Смирнова.
- Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен 22 марта фасад начали чистить от краски.