Беспорядки под ОПУ: суд отправил киевского активиста под круглосуточный домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца киевского активиста, председателя общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного по делу о беспорядках на улице Банковой 20 марта.

Источник: трансляция заседания суда в соцсети

Детали: Решение удовлетворить ходатайство прокуратуры вынесла судья Кристина Константинова.

Прокурор мотивировала ходатайство тем, что статья за хулиганство предусматривает до 7 лет, а подозреваемый, мол, "может уничтожить доказательства".

Адвокат Евгения Закревская сослалась на грубые нарушения при вручении подозрения. В частности, вписывание даты подозрения прямо на месте его вручения, без участия прокуроров. Само подозрение защита назвала необоснованным, и построенной на подножном материале.

такими доказательствами оперирует в частности сторона обвинения ...

Народные депутаты Владимир Арьев из "Евросолидарности" и Ярослав Юрчишин ("Голос") выражали готовность взять Ратушного на поруки.

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