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Беспорядки под ОПУ: суд отправил киевского активиста под круглосуточный домашний арест

Понедельник, 29 марта 2021, 12:52

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест киевского активиста, председателя общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного по делу о беспорядках на улице Банковой 20 марта.

Источник: трансляция заседания суда в соцсети

Детали: Решение удовлетворить ходатайство прокуратуры вынесла судья Кристина Константинова.

Прокурор мотивировала ходатайство тем, что статья за хулиганство предусматривает до 7 лет, а подозреваемый, мол, "может уничтожить доказательства".

Адвокат Евгения Закревская сослалась на грубые нарушения при вручении подозрения. В частности, вписывание даты подозрения прямо на месте его вручения, без участия прокуроров. Само подозрение защита назвала необоснованным, и построенной на подножном материале.

 
такими доказательствами оперирует в частности сторона обвинения ...

Народные депутаты Владимир Арьев из "Евросолидарности" и Ярослав Юрчишин ("Голос") выражали готовность взять Ратушного на поруки.

Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
  • В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". 
  • Подозрения объявлены по меньшей мере троим лицам: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей). Однако на видео, обнародованном МВД, указывались и другие люди, включая Ратушного.
  • Ратушный требовал от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и МВД опровержения. Заказчиком подозрения Ратушный считает замглавы офиса президента Андрея Смирнова.
  • Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен 22 марта фасад начали чистить от краски.

Украинская правда
Темы: СтерненкоакцииОфис президента


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