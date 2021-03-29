Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беспорядки под ОПУ: суд отправил киевского активиста под круглосуточный домашний арест

Понедельник, 29 марта 2021, 12:52
Беспорядки под ОПУ: суд отправил киевского активиста под круглосуточный домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца киевского активиста, председателя общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного по делу о беспорядках на улице Банковой 20 марта.

Источник: трансляция заседания суда в соцсети

Детали: Решение удовлетворить ходатайство прокуратуры вынесла судья Кристина Константинова.

Прокурор мотивировала ходатайство тем, что статья за хулиганство предусматривает до 7 лет, а подозреваемый, мол, "может уничтожить доказательства".

Адвокат Евгения Закревская сослалась на грубые нарушения при вручении подозрения. В частности, вписывание даты подозрения прямо на месте его вручения, без участия прокуроров. Само подозрение защита назвала необоснованным, и построенной на подножном материале.

 
такими доказательствами оперирует в частности сторона обвинения ...

Народные депутаты Владимир Арьев из "Евросолидарности" и Ярослав Юрчишин ("Голос") выражали готовность взять Ратушного на поруки.

Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
  • В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". 
  • Подозрения объявлены по меньшей мере троим лицам: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей). Однако на видео, обнародованном МВД, указывались и другие люди, включая Ратушного.
  • Ратушный требовал от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и МВД опровержения. Заказчиком подозрения Ратушный считает замглавы офиса президента Андрея Смирнова.
  • Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен 22 марта фасад начали чистить от краски.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СтерненкоакцииОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Стерненко
За одно из нападений на активиста Стерненко обвиняемый получил 10 лет тюрьмы
Активист Стерненко рассказал, почему не воюет на фронте: Как волонтер - более эффективен
Стерненко отменили наказание за один патрон
Последние новости
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ направлении Кривого Рога двигалась ракета – ВС
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
Все новости...
Реклама: