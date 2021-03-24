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Погром на Банковой: фигурант видео МВД требует опровержений и извинений Геращенко

Среда, 24 марта 2021, 12:29
Погром на Банковой: фигурант видео МВД требует опровержений и извинений Геращенко

Киевский активист, глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный требует от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и МВД опровергнуть и не распространять информацию о его участии в митинге под Офисом президента 20 марта.

Источник: требование Ратушного к Геращенко и МВД от 23 марта, текст которого он опубликовал в Facebook

Детали: 23 марта на Facebook-странице заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и на Youtube-канале Нацполиции был обнародован видеоролик о митинге под ОП 20 марта, в котором утверждается, что организаторы акции планировали спровоцировать насилие, а также указывались имена некоторых участников.

Ратушный возмущается, что видеоролик содержит его персональную информацию: фото с подписью "Ратушный Роман Тарасович, глава общественной инициативы" Защитим Протасов яр".

При этом в кадре, по его словам, "неустановленное лицо в маске, с которым меня (Ратушного – ред.) якобы сравнивают, никаких противоправных действий на видео не совершает".

 

Активист уверен, что видеоролик имеет целью вызвать негативное отношение к нему и создать впечатление, что он совершил неправомерные действия, что есть основания для его уголовного преследования.

По словам Ратушного, этот ролик унижает его честь и достоинство, негативно влияет на репутацию.

Прямая речь: "Учитывая, что указанная выше видеозапись: (1) содержит мои персональные данные и фотографию (разрешение на использование которой, я никогда ни МВД, ни лично Антону Геращенко не давал), которые в общем контексте видеоролика и сопровождающей надписи (2) создает у постороннего зрителя впечатление о моей причастности к незаконным действиям, наличии оснований для преследования меня в уголовном порядке, а также что такое уголовное преследование уже происходит. А это не соответствует действительности.

Поэтому считаю, что указанная видеозапись содержит недостоверную и негативную информацию в отношении меня, которая оскорбляет мою честь и достоинство и вредит моей деловой репутации. Я требую эту информацию удалить, опровергнуть и извиниться".

Больше деталей: Ратушный отмечает, что ст. 277 ГК Украины дает ему право на ответ и опровержение в случае нарушения личных неимущественных прав в результате распространения недостоверной информации.

Он также расценивает анонс объявления подозрений как угрозу.

Ратушный требует прекратить незаконное использование его изображения, и упоминание информации о нем в видеозаписи путем удаления поста Геращенко и видео, а также опровергнуть недостоверную информацию о нем.

Он требует от Геращенко публичного поста такого содержания: "Прошу прощения у Ратушного Романа Тарасовича за распространение неправдивой информации о его причастности к незаконным действиям во время акции протеста 20.03.2021 г.. и размещение соответствующего манипулятивного видеоролике. В будущем обязуюсь уважать и не нарушать права и свободы граждан, предусмотренные Конституцией и законами Украины, Европейской конвенцией по правам человека, в частности – право на свободу мирных собраний, право на приватность, презумпцию невиновности"

В случае игнорирования своим требований Ратушный планирует обращаться в суд и требовать возмещения морального ущерба.

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Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
  • В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". 
  • Подозрения объявлены по меньшей мере троим лицам: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей). Однако на видео указывались и другие люди, включая Ратушного.
  • Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен 22 марта фасад начали чистить от краски.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: акцииМВДГеращенко АнтонактивистыКиев
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