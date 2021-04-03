На заброшенном заводе в Мариуполе обнаружили схрон боеприпасов
Суббота, 3 апреля 2021, 03:18
На территории заброшенных зданий завода "Азовмаш" в Мариуполе правоохранители обнаружили склад боеприпасов.
Источник: Национальная полиция
Детали: С участием специалистов взрывотехнической службы изъяли 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 000 патронов.
Сейчас по указанному факту начали уголовное производство.
Изъятые боеприпасы направили на экспертизу.
Устанавливают владельца заброшенного здания. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Напомним: Правоохранители Мариуполя обнаружили в городе большой схрон боеприпасов, в котором было более 1600 гранат, 2 тысячи осветительных ракет и более сотни ящиков патронов.
Украинская правда