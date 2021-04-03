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На заброшенном заводе в Мариуполе обнаружили схрон боеприпасов

Суббота, 3 апреля 2021, 03:18
На заброшенном заводе в Мариуполе обнаружили схрон боеприпасов

На территории заброшенных зданий завода "Азовмаш" в Мариуполе правоохранители обнаружили склад боеприпасов.

Источник: Национальная полиция

Детали: С участием специалистов взрывотехнической службы изъяли 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 000 патронов.

Сейчас по указанному факту начали уголовное производство.

Изъятые боеприпасы направили на экспертизу.

Устанавливают владельца заброшенного здания. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

 

Напомним: Правоохранители Мариуполя обнаружили в городе большой схрон боеприпасов, в котором было более 1600 гранат, 2 тысячи осветительных ракет и более сотни ящиков патронов.

Украинская правда

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Темы: Мариупольоружие
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