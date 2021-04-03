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В Киеве разоблачили мошенническую финансовую схему

Суббота, 3 апреля 2021, 14:36
В Киеве разоблачили мошенническую финансовую схему

В Киеве разоблачена мошенническая финансовая схема "Just2Trade", открыто уголовное производство.

Источник: полиция Киева

Детали: Шестеро участников группировки создали вебсайт и под предлогом покупки ценных бумаг обманывали граждан.

В ходе получения оперативной информации следователи Деснянского управления полиции Киева под оперативным сопровождением СБУ и за процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которые мошенническими методами проводили незаконные финансовые операции по покупке несуществующих ценных бумаг.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что псевдоинвесторское финансовое учреждение действовало на территории Украины без разрешительных документов и лицензий.

Прямая речь Крищенко: "Организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, который имел сообщников на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры, в соответствии с распределенными ролей, привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания "персональных кабинетов" на их веб-сайтах и обещали постоянный рост акций и увеличения прибыли. В состав преступной группы входило шесть человек в возрасте от 25-ти до 45-ти лет".

Больше деталей: Во время санкционированных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Следователи совместно с прокурорами готовят правонарушителям сообщение о подозрении.

В ходе досудебного расследования устанавливаются другие участники незаконного бизнеса и пострадавшие от этой финансовой сделки.

Полицейские обращаются к гражданам, которые стали свидетелями или жертвами этой финансовой мошеннической схемы "Just2Trade", с просьбой сообщать информацию по спецлинии 102 или номерами 0933798814, 0669932484.

Украинская правда

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Темы: Киевденьги
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