У Києві викрили шахрайську фінансову схему

У Києві викрито шахрайську фінансову схему "Just2Trade", відкрито кримінальне провадження.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Шестеро учасників угруповання створили вебсайт та під приводом купівлі цінних паперів ошукували громадян.

У ході отримання оперативної інформації слідчі Деснянського управління поліції Києва за оперативного супроводження СБУ та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури викрили незаконну діяльність групи осіб, які шахрайськими методами проводили незаконні фінансові операції з купівлі неіснуючих цінних паперів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Керівник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що псевдоінвесторська фінансова установа діяла на території України без жодних дозвільних документів та ліцензій.

Пряма мова Крищенка: "Організатором злочинної схеми виявився громадянин Російської Федерації, який мав спільників на території України. Керівник, бухгалтер та менеджери, відповідно до розподілених ролей, залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери шляхом створення "персональних кабінетів" на їх веб-сайтах та обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку. До складу злочинної групи входило шестеро осіб віком від 25-ти до 45-ти років".

Більше деталей: Під час санкціонованих обшуків у офісних приміщеннях правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Слідчі спільно із прокурорами готують правопорушникам повідомлення про підозру.

У ході досудового розслідування встановлюються інші учасники незаконного бізнесу та потерпілі від цієї фінансової оборудки.

Поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками або потерпілими від цієї фінансової шахрайської схеми "Just2Trade", із проханням повідомляти інформацію на спецлінію 102 або номерами 0933798814, 0669932484.