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От коронавируса умерла украинская художница Виктория Ковальчук

Воскресенье, 4 апреля 2021, 15:57

В Львове 4 апреля в результате осложнений коронавирусной болезни скончалась известная художница, лауреат Государственной премии им. Леси Украинки Виктория Ковальчук.

Источник: режиссер в народном доме г. Винники Мирослава Сидор, Укринформ

Детали: Виктория Ковальчук находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

26 марта она рассказывала, что коронавирусом болеет вся семья – ее мать, она и сын. Сын Виктории на ее странице в Facebook написал, что в четверг она попала в реанимацию.

Прямая речь Сидор: "Сегодня во Львове от беспощадного ковида упокоилась известная львовская художница Виктория Ковальчук – невероятно талантливая, светлая, отзывчивая. Неравнодушный человек, красивая и очень добрая женщина. Трудно поверить и принять. Львов обеднел на еще один щедрый, неповторимый талант. Очень жаль и больно".

Справка: Виктория Ковальчук – художница-иллюстратор. Работала в направлениях: книжная графика, станковая графика, плакат, дизайн, сценический костюм и др. Родилась в Ковеле, жила и работала во Львове. Оформила около 200 книг различных жанров, среди них более 30 книг для детей.

Художница разработала оригинальное оформление украинского Букваря, который получил диплом I-й степени на Всеукраинском конкурсе "Искусство книги" в 2000 году и был назван лучшей книгой года. Букварь выдержал 9 переизданий общим тиражом более 200 000 экземпляров.

Виктория Ковальчук
Виктория Ковальчук

Напомним: В воскресенье, 4 апреля, в Харькове в возрасте 69 лет скончался главный врач городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус, ранее он переболел коронавирусом, что подорвало его здоровье.

Темы: коронавирусЛьвовэпидемия


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