"Динамо" и "Шахтер" приняли синхронные победы в матчах 20 тура Премьер-лиги.

Киевское "Динамо" в матче 20 тура украинской Премьер-Лиги получило волевую победу над "Александрией" со счетом 2:1.

Поединок прошел в воскресенье 4 апреля в Александрии.

Первый тайм однозначно был за "Динамо", хотя первыми повели в счете хозяева поля. До пропущенного гола киевляне однажды попадали в перекладину ворот и еще в паре моментов команду выручал Юрий Панькив.

На 14-й минуте "Александрия" повела в счете. После скидки от Кирилла Ковальца Артем Ситайло пробил в угол ворот Георгия Бущана – 1:0. Динамовцы сравняли счет на 35-й минуте. Мяч в штрафной александрийцев попал в руку их игроку, и судья после просмотра ВАС указал на 11-метров. С пенальти Николай Шапаренко без проблем переиграл Панькова – 1:1.

Начало второго тайма вновь был за "Динамо", и Панькив снова выдал пару сейвов. На 64-й минуте бело-синие даже забили гол, но рефери после длительного просмотра ВАС таки увидел положение вне игры у игрока "Динамо", и мяч не засчитал.

На 90-й минуте "Динамо" забивает победный гол. Жерсон Родригес ворвался в штрафную и пробил в верхний угол ворот "Александрии" – 2:1.

В другом матче дня "Шахтер" в Полтаве со счетом 2:0 победил местную "Ворсклу". Победу "горнякам" принес дубль Жуниор Мораеса.