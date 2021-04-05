В Киеве 458 случаев COVID за 4 апреля, 32 больных умерли

В Киеве в воскресенье 4 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 458 жителей, 32 больных умерли, 7 человек преодолели коронавирус.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: Госпитализировали в это воскресенье 61 больного коронавирусом и 409 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В воскресенье Киев традиционно не вошел в 5-ку регионов с максимальным количеством выявленных в сутки случаев COVID, но был антилидером по количеству летальных исходов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (151), Дарницком (88) и Деснянском (72) районах Киева.

Среди новых больных: 277 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 157 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 11 девочек от 2 до 16 лет, 13 мальчиков от 26 дней до 17 лет.

За все время пандемии в столице подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали 167 668, летальных случаев 3 617, выздоровлений 107 559.

Сейчас в Киеве 56 492 человека имеют коронавирус, согласно официальной статистике.

В целом в Украине 4 апреля диагноз COVID-19 установили 10 179 лицам, умерли 254 больных, выздоровели 4 946 человек.