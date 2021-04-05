Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве 458 случаев COVID за 4 апреля, 32 больных умерли

Понедельник, 5 апреля 2021, 09:40
В Киеве 458 случаев COVID за 4 апреля, 32 больных умерли

В Киеве в воскресенье 4 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 458 жителей, 32 больных умерли, 7 человек преодолели коронавирус.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: Госпитализировали в это воскресенье 61 больного коронавирусом и 409 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В воскресенье Киев традиционно не вошел в 5-ку регионов с максимальным количеством выявленных в сутки случаев COVID, но был антилидером по количеству летальных исходов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (151), Дарницком (88) и Деснянском (72) районах Киева.

Среди новых больных: 277 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 157 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 11 девочек от 2 до 16 лет, 13 мальчиков от 26 дней до 17 лет.

 

За все время пандемии в столице подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали 167 668, летальных случаев 3 617, выздоровлений 107 559.

Сейчас в Киеве 56 492 человека имеют коронавирус, согласно официальной статистике.

В целом в Украине 4 апреля диагноз COVID-19 установили 10 179 лицам, умерли 254 больных, выздоровели 4 946 человек.

Алена Рощенко, УП
Темы: КиевкоронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Киев
В Украине объявляли тревогу из-за угрозы ракет и беспилотников
Снос 200-летней усадьбы на Подоле: Кличко инициирует ряд шагов
Атака на Киев: кроме Оболонского, обломки ракет упали в Днепровском районе
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: