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В Киеве 18-летняя девушка торговала спецпропусками на транспорт - прокуратура

Понедельник, 5 апреля 2021, 12:53
В Киеве 18-летняя девушка торговала спецпропусками на транспорт - прокуратура

18-летнюю киевлянку уличили в сбыте спецпропусков для общественного транспорта.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в социальной сети Facebook информацию о продаже спецпропусков для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева.

Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа) и решается вопрос об уведомлении о подозрении.

 

Следственные действия продолжаются.

Что предшествовало: С 5 апреля в столице начали действовать жесткие ограничения локдауна. Воспользоваться общественным транспортом можно только по спецпропускам. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже 437 000 специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 000 пропусков.

Первоначально спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

Украинская правда

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Темы: Киевкарантинпрокуратура
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