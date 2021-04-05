Суд преимущественно не признает противоправным пересчет голосов на округе № 87

В большинстве случаев суд отказывается признавать противоправным решение ОИК о пересчете голосов на округе № 87 на Ивано-Франковщине.

Источник: сообщение общественной сети "ОПОРА"

Детали: В Ивано-Франковском окружном административном суде рассматривалось несколько дел в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК № 87 при установлении итогов голосования.

Все дела, которые рассматривал суд, были открыты по искам кандидата Александра Шевченко.

По 6 делам суд отказал в исках признать противоправным решение ОИК о повторном подсчете голосов на участках и принять протокол участковых избирательных комиссий. В 3 делах суд удовлетворил иски частично.

Так, решение ОИК о пересчете голосов отменены, однако в требованиях принять протокол УИК суд отказывал.

Около 10 исков отозвал сам кандидат.

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