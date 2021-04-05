Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд преимущественно не признает противоправным пересчет голосов на округе № 87

Понедельник, 5 апреля 2021, 13:33
Суд преимущественно не признает противоправным пересчет голосов на округе № 87

В большинстве случаев суд отказывается признавать противоправным решение ОИК о пересчете голосов на округе № 87 на Ивано-Франковщине.

Источник: сообщение общественной сети "ОПОРА"

Детали: В Ивано-Франковском окружном административном суде рассматривалось несколько дел в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК № 87 при установлении итогов голосования.

Все дела, которые рассматривал суд, были открыты по искам кандидата Александра Шевченко.

По 6 делам суд отказал в исках признать противоправным решение ОИК о повторном подсчете голосов на участках и принять протокол участковых избирательных комиссий. В 3 делах суд удовлетворил иски частично.

Так, решение ОИК о пересчете голосов отменены, однако в требованиях принять протокол УИК суд отказывал.

Около 10 исков отозвал сам кандидат.

Предыстория:

  • В воскресенье 4 апреля на округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.
  • Выборы сопровождались скандалами. В частности, после окончания голосования несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.

Темы: виборыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
виборы
Десятки тысяч россиян и тысяча белорусов могут потерять голос на выборах в Эстонии
Почти просроченные. Разгонят ли депутатов и заменят ли министров
Президент Польши утвердил проведение референдума в день выборов в парламент
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: