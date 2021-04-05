Суд преимущественно не признает противоправным пересчет голосов на округе № 87
В большинстве случаев суд отказывается признавать противоправным решение ОИК о пересчете голосов на округе № 87 на Ивано-Франковщине.
Источник: сообщение общественной сети "ОПОРА"
Детали: В Ивано-Франковском окружном административном суде рассматривалось несколько дел в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК № 87 при установлении итогов голосования.
Все дела, которые рассматривал суд, были открыты по искам кандидата Александра Шевченко.
По 6 делам суд отказал в исках признать противоправным решение ОИК о повторном подсчете голосов на участках и принять протокол участковых избирательных комиссий. В 3 делах суд удовлетворил иски частично.
Так, решение ОИК о пересчете голосов отменены, однако в требованиях принять протокол УИК суд отказывал.
Около 10 исков отозвал сам кандидат.
Предыстория:
- В воскресенье 4 апреля на округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.
- Выборы сопровождались скандалами. В частности, после окончания голосования несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.