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Суд преимущественно не признает противоправным пересчет голосов на округе № 87

Понедельник, 5 апреля 2021, 13:33

В большинстве случаев суд отказывается признавать противоправным решение ОИК о пересчете голосов на округе № 87 на Ивано-Франковщине.

Источник: сообщение общественной сети "ОПОРА"

Детали: В Ивано-Франковском окружном административном суде рассматривалось несколько дел в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК № 87 при установлении итогов голосования.

Все дела, которые рассматривал суд, были открыты по искам кандидата Александра Шевченко.

По 6 делам суд отказал в исках признать противоправным решение ОИК о повторном подсчете голосов на участках и принять протокол участковых избирательных комиссий. В 3 делах суд удовлетворил иски частично.

Так, решение ОИК о пересчете голосов отменены, однако в требованиях принять протокол УИК суд отказывал.

Около 10 исков отозвал сам кандидат.

Предыстория:

  • В воскресенье 4 апреля на округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.
  • Выборы сопровождались скандалами. В частности, после окончания голосования несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.

Темы: виборыВерховная Рада


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