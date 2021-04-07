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Трюдо: Поддержка Канадой суверенитета Украины никогда не пошатнется

Среда, 7 апреля 2021, 09:43
Фото с Facebook Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил президента Украины Владимира Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины.

Источник: Трюдо в Twitter в ответ на твит Зеленского

Прямая речь: "Спасибо за звонок, Владимир, – всегда хорошо прикоснуться к основе и работать над построением прочного партнерства между нашими двумя странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не пошетнется".

Детали: Раньше Зеленский в Twitter поблагодарил Трюдо за то, что "в трудные времена Канада всегда рядом с Украиной".

Он также добавил, что помощь Канады в получении Плана действий по членству в НАТО станет "важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей".

Кроме того, Зеленский пригласил Трюдо на саммит Крымской платформы 23 августа.

Предыстория:

  • 6 апреля состоялся телефонный разговор Зеленского и Трюдо. Президент Украины на фоне обострения на Донбассе попросил премьер-министра Канады помочь Украине для получения Плана действий по членству в НАТО.
  • Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина давно стремится вступить в НАТО, и администрация Байдена поддерживает Киев, но решение о вступлении зависит от целого Альянса.

Украинская правда
Темы: КанадаУкраина


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