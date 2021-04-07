Трюдо: Поддержка Канадой суверенитета Украины никогда не пошатнется
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил президента Украины Владимира Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины.
Источник: Трюдо в Twitter в ответ на твит Зеленского
Прямая речь: "Спасибо за звонок, Владимир, – всегда хорошо прикоснуться к основе и работать над построением прочного партнерства между нашими двумя странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не пошетнется".
Thank you, @JustinTrudeau, that in difficult times, Canada is always close to Ukraine. 🇨🇦 assistance in obtaining the @NATO MAP will be an important signal of support from true friends. I will be glad to welcome you to the #Crimean Platform summit on August 23 pic.twitter.com/wOUOhADHUb— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2021
Детали: Раньше Зеленский в Twitter поблагодарил Трюдо за то, что "в трудные времена Канада всегда рядом с Украиной".
Он также добавил, что помощь Канады в получении Плана действий по членству в НАТО станет "важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей".
Кроме того, Зеленский пригласил Трюдо на саммит Крымской платформы 23 августа.
Предыстория:
- 6 апреля состоялся телефонный разговор Зеленского и Трюдо. Президент Украины на фоне обострения на Донбассе попросил премьер-министра Канады помочь Украине для получения Плана действий по членству в НАТО.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина давно стремится вступить в НАТО, и администрация Байдена поддерживает Киев, но решение о вступлении зависит от целого Альянса.