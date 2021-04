Трюдо: Поддержка Канадой суверенитета Украины никогда не пошатнется

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил президента Украины Владимира Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины.

Источник: Трюдо в Twitter в ответ на твит Зеленского

Прямая речь: "Спасибо за звонок, Владимир, – всегда хорошо прикоснуться к основе и работать над построением прочного партнерства между нашими двумя странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не пошетнется".

Thank you, @JustinTrudeau, that in difficult times, Canada is always close to Ukraine. 🇨🇦 assistance in obtaining the @NATO MAP will be an important signal of support from true friends. I will be glad to welcome you to the #Crimean Platform summit on August 23 pic.twitter.com/wOUOhADHUb