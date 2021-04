Трюдо: Підтримка Канадою суверенітету України ніколи не похитнеться

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив президента України Володимира Зеленського у непохитній підтримці Канадою України.

Джерело: Трюдо у Twitter у відповідь на твіт Зеленського



Пряма мова: "Дякуємо за дзвінок, Володимире, – завжди добре доторкнутися до основи та працювати над побудовою міцного партнерства між нашими двома країнами. Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України ніколи не похитнеться".

Thank you, @JustinTrudeau, that in difficult times, Canada is always close to Ukraine. 🇨🇦 assistance in obtaining the @NATO MAP will be an important signal of support from true friends. I will be glad to welcome you to the #Crimean Platform summit on August 23 pic.twitter.com/wOUOhADHUb