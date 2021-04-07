Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трюдо: Підтримка Канадою суверенітету України ніколи не похитнеться

Середа, 7 квітня 2021, 09:43
Трюдо: Підтримка Канадою суверенітету України ніколи не похитнеться
Фото з Facebook Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив президента України Володимира Зеленського у непохитній підтримці Канадою України.

Джерело: Трюдо у Twitter у відповідь на твіт Зеленського

Пряма мова: "Дякуємо за дзвінок, Володимире, – завжди добре доторкнутися до основи та працювати над побудовою міцного партнерства між нашими двома країнами. Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України ніколи не похитнеться".

Деталі: Раніше Зеленський у Twitter подякував Трюдо за те, що "у важкі часи Канада завжди поруч з Україною".

Він також додав, що допомога Канади в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО стане "важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів".

Крім того, Зеленський запросив Трюдо на саміт Кримської платформи 23 серпня.

Передісторія:

  • 6 квітня відбулася телефонна розмова Зеленського і Трюдо. Президент України на тлі загострення на Донбасі попросив прем’єр-міністра Канади посприяти Україні для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
  • Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Україна давно прагне вступити до НАТО, і що адміністрація Байдена підтримує Київ, але рішення про вступ залежить від цілого Альянсу.

Українська правда
Теми: КанадаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Канада
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
Зеленський поговорив із Трюдо про "вагнерівців" і ЗАЕС
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: