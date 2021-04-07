Трюдо: Підтримка Канадою суверенітету України ніколи не похитнеться
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив президента України Володимира Зеленського у непохитній підтримці Канадою України.
Джерело: Трюдо у Twitter у відповідь на твіт Зеленського
Пряма мова: "Дякуємо за дзвінок, Володимире, – завжди добре доторкнутися до основи та працювати над побудовою міцного партнерства між нашими двома країнами. Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України ніколи не похитнеться".
Thank you, @JustinTrudeau, that in difficult times, Canada is always close to Ukraine. 🇨🇦 assistance in obtaining the @NATO MAP will be an important signal of support from true friends. I will be glad to welcome you to the #Crimean Platform summit on August 23 pic.twitter.com/wOUOhADHUb— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2021
Деталі: Раніше Зеленський у Twitter подякував Трюдо за те, що "у важкі часи Канада завжди поруч з Україною".
Він також додав, що допомога Канади в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО стане "важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів".
Крім того, Зеленський запросив Трюдо на саміт Кримської платформи 23 серпня.
Передісторія:
- 6 квітня відбулася телефонна розмова Зеленського і Трюдо. Президент України на тлі загострення на Донбасі попросив прем’єр-міністра Канади посприяти Україні для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
- Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Україна давно прагне вступити до НАТО, і що адміністрація Байдена підтримує Київ, але рішення про вступ залежить від цілого Альянсу.