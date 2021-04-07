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Трюдо: Підтримка Канадою суверенітету України ніколи не похитнеться

Середа, 7 квітня 2021, 09:43
Фото з Facebook Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив президента України Володимира Зеленського у непохитній підтримці Канадою України.

Джерело: Трюдо у Twitter у відповідь на твіт Зеленського

Пряма мова: "Дякуємо за дзвінок, Володимире, – завжди добре доторкнутися до основи та працювати над побудовою міцного партнерства між нашими двома країнами. Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України ніколи не похитнеться".

Деталі: Раніше Зеленський у Twitter подякував Трюдо за те, що "у важкі часи Канада завжди поруч з Україною".

Він також додав, що допомога Канади в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО стане "важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів".

Крім того, Зеленський запросив Трюдо на саміт Кримської платформи 23 серпня.

Передісторія:

  • 6 квітня відбулася телефонна розмова Зеленського і Трюдо. Президент України на тлі загострення на Донбасі попросив прем’єр-міністра Канади посприяти Україні для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
  • Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Україна давно прагне вступити до НАТО, і що адміністрація Байдена підтримує Київ, але рішення про вступ залежить від цілого Альянсу.

Українська правда
Теми: КанадаУкраїна


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