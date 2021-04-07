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В Раде с подачи ОПЗЖ хотят узаконить "слив" дел НАБУ через Печерский суд - ЦПК

Среда, 7 апреля 2021, 15:59

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" заявляет, что правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, который фактически позволит фигурантам дел НАБУ обжаловать решение по делам топкорупции в Печерском суде, а не Высшем антикоррупционном суде.

Источник: Сообщение ЦПК

Дословно: "Законопроектом предлагается уточнить, что решение по уголовным производствах, в том числе, могут быть обжалованы по местонахождению органа прокуратуры.

Поскольку Специализированная антикоррупционная прокуратура является подразделением Генеральной прокуратуры это означает, что на практике решения прокуроров САП и Генерального прокурора по делам НАБУ можно будет обжаловать в Печерском суде города Киева, поскольку именно в Печерском районе расположен Офис генпрокурора".

Детали: В ЦПК считают, что этот законопроект позволит фигурантам расследования НАБУ законно обходить Антикоррупционный суд.

Также фигуранты дел НАБУ смогут направлять ходатайство в этих делах именно к Генеральному прокурору, чтобы в дальнейшем обращаться именно в Печерский суд, а не Антикоррупционный.

Это может касаться, например, изменения подследственности (чтобы забрать дело у НАБУ).

Законопроект 4186 поданный народным депутатом от "Оппозиционного платформы - за жизнь" Григорием Мамкой.

Предыстория:

  • В ЦПК указывают, что, в частности, в деле заместителя главы Офиса президента Олегу Татарову Печерский суд сыграл одну из ключевых ролей, поскольку он постановил передать дело из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.

Темы: ЦПКсудНАБУ


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