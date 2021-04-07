В Раде с подачи ОПЗЖ хотят узаконить "слив" дел НАБУ через Печерский суд - ЦПК
Общественная организация "Центр противодействия коррупции" заявляет, что правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, который фактически позволит фигурантам дел НАБУ обжаловать решение по делам топкорупции в Печерском суде, а не Высшем антикоррупционном суде.
Источник: Сообщение ЦПК
Дословно: "Законопроектом предлагается уточнить, что решение по уголовным производствах, в том числе, могут быть обжалованы по местонахождению органа прокуратуры.
Поскольку Специализированная антикоррупционная прокуратура является подразделением Генеральной прокуратуры это означает, что на практике решения прокуроров САП и Генерального прокурора по делам НАБУ можно будет обжаловать в Печерском суде города Киева, поскольку именно в Печерском районе расположен Офис генпрокурора".
Детали: В ЦПК считают, что этот законопроект позволит фигурантам расследования НАБУ законно обходить Антикоррупционный суд.
Также фигуранты дел НАБУ смогут направлять ходатайство в этих делах именно к Генеральному прокурору, чтобы в дальнейшем обращаться именно в Печерский суд, а не Антикоррупционный.
Это может касаться, например, изменения подследственности (чтобы забрать дело у НАБУ).
Законопроект 4681 поданный народным депутатом от "Оппозиционного платформы - за жизнь" Григорием Мамкой.
Предыстория:
- В ЦПК указывают, что, в частности, в деле заместителя главы Офиса президента Олегу Татарову Печерский суд сыграл одну из ключевых ролей, поскольку он постановил передать дело из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.