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Лига Чемпионов: "Бавария" в Мюнхене проиграла ПСЖ, "Челси" сильнее "Порту"

Среда, 7 апреля 2021, 23:55
Лига Чемпионов: Бавария в Мюнхене проиграла ПСЖ, Челси сильнее Порту
Фото: FC Bayern

Мюнхенская "Бавария" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов уступила со счетом 2:3 французскому ПСЖ.

Поединок прошел в Мюнхене в среду 7 апреля.

В первом тайме ПСЖ дважды бил в створ ворот немецкой команды и забил два гола. Счет был открыт уже на третьей минуте. После паса от Неймара Килиан Мбаппе пробил между ног Мануль Нойера - 0:1. "Бавария" могла в следующих атаках не только отыграться, но и выйти вперед. После удара Эрика Чупо-Мотинга мяч полетел в перекладину ворот. Еще в нескольких моментах ворота ПСЖ спасал Навас.

Впрочем следующий гол вновь забили гости. После ошибки защиты мюнхенцев Маркиньос ударом в угол ворот снова переиграл Нойера - 0:2. Еще в первом тайме "Бавария" сумела отыграть один мяч. Ударом головой отличился Чупо-Мотинг - 1:2.

Второй тайм снова начался с атак обеих команд. Дважды ворота после удара Неймара и Мбаппе выручал Нойер. Навас также сделал сейв после удара Бенджамина Павара. На 60-й минуте немцы сравнивают счет. После подачи стандарта Томас Мюллер кивком головы переправил мяч в ворота ПСЖ - 2:2.

На 68-й минуте ПСЖ снова выходит вперед. Мбаппе ударом из штрафной снова пробил ворота "Баварии" - 2:3. В заключительные минуты игры баварцы продолжали атаковать, но еще раз пробить Наваса так и не сумели.

В другом матче дня "Челси" в номинально выездном игре со счетом 2: 0 одолел португальский "Порту".

Игра прошла в испанской Севилье в среду 7 апреля.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Мейсон Маунт ударом метров с 16-ти пробил в угол ворот португальского клуба - 0:1. В "Порту" в первом тайме также было пару моментов для взятия ворот, но прекрасно играл голкипер лондонцев Мэнди. В начале заключительной 45-минутки португальцы снова потеряли несколько возможностей, чтобы сравнять счет.

"Челси" же в последние минуты использовал свой шанс, чтобы увеличить счет. На 85-й минуте забитым мячом отметился Бен Чилуелл - 0:2.

Николай Аврамчук, УП

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Темы: футбол
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