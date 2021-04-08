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Германия установила рекорд вакцинации в сутки: более 650 тысяч прививок

Четверг, 8 апреля 2021, 18:19

В Германии существенно выросли темпы вакцинации от коронавируса на фоне разрешения врачам общей практики делать прививки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

7 апреля введено около 656 000 доз вакцин - это на 290 000 больше, чем днем ​​ранее, свидетельствуют данные Института имени Роберта Коха.

В целом к ​​кампании вакцинации подключились около 35 000 врачебных практик. До этого за день ни разу не вводилось более чем 367 000 доз.

Таким образом минимум одну дозу получили 13,8% населения, обе - 5,7%. Население Германии превышает 83 млн человек.

Как сообщалось, Германия собирается начать двусторонние переговоры с Россией о получении вакцины "Спутник V" от COVID-19.

Ранее в среду премьер-министр Баварии заявил, что немецкий регион приобретет 2,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", если она будет одобрена EMA.

Темы: Германиякарантинвакцинация


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