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В Турции рассматривают усиление ограничений на фоне рекорда в 55 тысяч заражений

Пятница, 9 апреля 2021, 09:21
В Турции рассматривают усиление ограничений на фоне рекорда в 55 тысяч заражений

Турецкие эксперты предлагают более жесткие меры с целью контроля COVID-19, при этом некоторые предлагают даже полностью заблокировать страну в течение всего священного исламского месяца Рамадан, так как количество ежедневных случаев возросло почти до 55 000, что является самым высоким ежедневным показателем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Увеличение заражений продолжается. Локдауна выходных дней будет недостаточно для ликвидации пожара", - заявил декан медицинской школы Стамбульского университета Туфак Тюкек.

По словам Османа Мюфтюоглу, другого медицинского эксперта, ближайшие дни будут особенно сложными, поскольку распространение вируса "внутри домов" ускорилось. По его словам, вирус начал быстро распространяться между членами семьи внутри их дома.

По данным министерства здравоохранения Турции, 7 апреля по всей стране было зарегистрировано 54 740 новых случаев коронавируса.

Фарук Айдын, профессор из Технического университета Карадениз в причерноморской провинции Трабзон, предложил полный локдаун во время Рамадана, а правительство планирует закрыть рестораны и кафе в рабочие дни.

Он отметил, что это был бы лучший вариант, поскольку "впереди хуже дни".

Рамадан начнется 13 апреля и продлится до 12 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 апреля отметил, заявив, что страна хочет значительному уменьшению количества случаев коронавируса до конца месяца, когда практикующие мусульмане будут поститься.

7 апреля общенациональная количество умерших возросло на 276 и составило 32 943.

Согласно официальным данным, Турция ввела более 17,96 млндоз вакцин, начиная с 14 января.

Более 10,55 млн человек получили первые дозы, тогда как вторые дозы получили более 7,41 миллиона человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турциякоронавирус
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