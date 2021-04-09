Суд арестовал яхту Медведчука, которая заходила в Крым
Херсонский городской суд наложил арест на судно "Романс 1", которое принадлежит народному депутату Виктору Медведчуку, куму президента России Владимира Путина. .
Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: Это решение принято 9 апреля по ходатайству прокуратуры АРК и СБУ, в продолжение санкционированных заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым обысков в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Медведчука.
Согласно документам, которые есть в наличии Службы безопасности Украины, яхта принадлежит Виктору Медведчуку.
По данным правоохранителей, судно "Романс 1" ("Romance 1") неоднократного нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда с полуострова.
Судно курсировало под флагом Украины и как минимум дважды – в октябре 2017 года – нарушало установленные правила: в частности, заходило в оккупированные Ялту и Севастополь.
Украина после оккупации Крыма, с июля 2014 года, прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя.
Заход судов в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, которые подрывают суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства.
Это влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.
На данный момент продолжается досудебное расследование по:
- ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена)
- ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);
- ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 УКУ (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее);
- ст. 291 УКУ (нарушение действующих на транспорте правил).
Этому предшествовало: Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора (Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта) и прокуратуры АРК провели более 20 обысков в офисах движения "Украинский выбор – Право народа" и дома у членов этой организации.
3-м членам организации сообщено о подозрении в госизмене. Досудебное расследование показало, что представители этого движения способствовали оккупации Крымского полуострова, сотрудничая с незаконно созданными органами оккупационной власти.
Предыстория:
- 29 января были наложены санкции на самолеты нардепов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию в обход запрета.
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против Козака и телеканалов с орбиты Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование СБУ схем с поставками угля с оккупированных территорий, которые способствуют финансированию терроризма.
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
- СБУ также рекомендовала расширить санкции в отношении самолетов, которыми кум Путина летал в Россию, потому что конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA пытались обойти ограничения.
- 9 марта Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины.
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