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Суд арестовал судно Медведчука, которое заходило в Крым

Пятница, 9 апреля 2021, 16:21

Херсонский городской суд наложил арест на судно "Романс 1", которое принадлежит народному депутату Виктору Медведчуку, куму президента России Владимира Путина. .

Источник: Офис генерального прокурора, который не называет имен, и источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Это решение принято 9 апреля по ходатайству прокуратуры АРК и СБУ, в продолжение санкционированных заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым обысков в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Медведчука.

По данным правоохранителей, судно "Романс 1" ("Romance 1") неоднократного нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда с полуострова.

По данным источников в правоохранительных органах, судно курсировало под флагом Украины и как минимум дважды – в октябре 2017 года – нарушало установленные правила: в частности, заходило в оккупированные Ялту и Севастополь.

Украина после оккупации Крыма, с июля 2014 года, прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя.

Заход судов в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, которые подрывают суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства.

Это влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения порядка въезда на оккупированную территорию и выезда с нее, нарушения действующих на транспорте правил, государственной измены и финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 УКУ).

Этому предшествовало: Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора (Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта) и прокуратуры АРК провели более 20 обысков в офисах движения "Украинский выбор – Право народа" и дома у членов этой организации.

3-м членам организации сообщено о подозрении в госизмене. Досудебное расследование показало, что представители этого движения способствовали оккупации Крымского полуострова, сотрудничая с незаконно созданными органами оккупационной власти.

Украинская правда
Темы: МедведчукКрымсудОфис генпрокурора


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