Херсонский городской суд наложил арест на судно "Романс 1", которое принадлежит народному депутату Виктору Медведчуку, куму президента России Владимира Путина. .

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Это решение принято 9 апреля по ходатайству прокуратуры АРК и СБУ, в продолжение санкционированных заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым обысков в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Медведчука.

Согласно документам, которые есть в наличии Службы безопасности Украины, яхта принадлежит Виктору Медведчуку.

По данным правоохранителей, судно "Романс 1" ("Romance 1") неоднократного нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда с полуострова.

Судно курсировало под флагом Украины и как минимум дважды – в октябре 2017 года – нарушало установленные правила: в частности, заходило в оккупированные Ялту и Севастополь.

Украина после оккупации Крыма, с июля 2014 года, прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя.

Заход судов в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, которые подрывают суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства.

Это влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

На данный момент продолжается досудебное расследование по:

- ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена)

- ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

- ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 УКУ (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее);

- ст. 291 УКУ (нарушение действующих на транспорте правил).

Этому предшествовало: Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора (Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта) и прокуратуры АРК провели более 20 обысков в офисах движения "Украинский выбор – Право народа" и дома у членов этой организации.

3-м членам организации сообщено о подозрении в госизмене. Досудебное расследование показало, что представители этого движения способствовали оккупации Крымского полуострова, сотрудничая с незаконно созданными органами оккупационной власти.

Предыстория:

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