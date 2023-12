Киев о санкциях Москвы: еще одно доказательство гибридной агрессии

МИД Украины заявил о солидарности с восьми гражданами ЕС, которым Россия накануне запретила въезд.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД в Twitter.

Ukraine expresses its solidarity with the eight European Union nationals whom the Russian Federation has groundlessly banned from entering Russian territory. This decision is further proof that Russia keeps waging a hybrid aggression against the democratic world.