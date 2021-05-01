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Киев о санкциях Москвы: еще одно доказательство гибридной агрессии

Суббота, 1 мая 2021, 13:39
Киев о санкциях Москвы: еще одно доказательство гибридной агрессии

МИД Украины заявил о солидарности с восьми гражданами ЕС, которым Россия накануне запретила въезд.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД в Twitter.

"Украина выражает свою солидарность с восемью гражданами Европейского Союза, которым Российская Федерация безосновательно запретила въезд на территорию России. Это решение является еще одним доказательством того, что Россия продолжает проводить гибридную агрессию против демократического мира ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел РФ объявило в пятницу персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вицепрезидентка Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Кроме того, в "черный список" РФ попали: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ; Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина; Оса Скотт, председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции; Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии.

ЕС решительно осудил последние санкции РФ против своих топ-чиновников и обещает на них ответить.

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Темы: МИДсанкцииРосcияЕС
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