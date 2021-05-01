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За время локдауна в Киеве обнаружили более 10,5 тысяч нарушений

Суббота, 1 мая 2021, 14:18
За время локдауна в Киеве обнаружили более 10,5 тысяч нарушений
фото полиции

За период усиления карантина в Киеве полицейские обнаружили более 10,5 тысяч административных правонарушений.

Источник: полиция Киева

Детали: Усиленные карантинные ограничения действовали в столице с 20 марта по 30 апреля.

Дословно начальник полиции Киева Андрей Крищенко: "Правоохранители круглосуточно осуществляли проверку объектов хозяйственной деятельности, соблюдение карантинных требований пассажирами общественного транспорта и патрулировали места отдыха.

В результате за время усиления карантинных требований полицейские всего составили 10 562 административных материала.

Из них 957 на должностных лиц субъектов хозяйствования по части 1 статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности это – развлекательные заведения, ночные клубы и рестораны.

На граждан за период "красного" уровня эпидемической опасности составлено 474 административных протокола по части 1 статьи 44-3. Кроме этого по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП в отношении граждан вынесено 9131 постановление".

Темы: Киевкарантинполиция
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