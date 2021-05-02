Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Очакове нашли мертвым подозреваемого в покушении на военного

Воскресенье, 2 мая 2021, 16:19
В Очакове нашли мертвым подозреваемого в покушении на военного
фото полиции

В Очакове нашли мертвым военного, который подозревался в покушении на убийство другого военного, имевшем место 23 апреля.

Источник: полиция Николаевской области

Детали: 1 мая около 18:25 в полицию поступило сообщение о том, что в г. Очаков по ул. Кинбурская в канаве возле свалки обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. На умершем была одежда защитного цвета, похожая на форменную.

Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти – самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза.

Личность мужчины установлена, им оказался 26-летний местный военнослужащий, который подозревался в покушении на убийство другого военного, имевшем место 23 апреля во дворе дома по улице Бугская в Очакове.

 

С места происшествия полицейские изъяли нож, а также пистолет, которые направили на исследование. Судя по опубликованным полицией фото, на месте происшествия также нашли записку "Каждому по заслугам его".

 

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.

Что предшествовало: 23 апреля в Очакове 23-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение в голову у своего дома, когда шел на работу. Тогда полиция публиковала фото подозреваемого, но не называла его имени. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Николаевская областьВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Николаевская область
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
Над Николаевщиной уничтожено 8 вражеских БпЛА – ПК "Юг"
Подводный робот и дрон: спасатели показали, как разминируют водоемы
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: