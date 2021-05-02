Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Очакове нашли мертвым подозреваемого в покушении на военного

Воскресенье, 2 мая 2021, 16:19
фото полиции

В Очакове нашли мертвым военного, который подозревался в покушении на убийство другого военного, имевшем место 23 апреля.

Источник: полиция Николаевской области

Детали: 1 мая около 18:25 в полицию поступило сообщение о том, что в г. Очаков по ул. Кинбурская в канаве возле свалки обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. На умершем была одежда защитного цвета, похожая на форменную.

Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти – самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза.

Личность мужчины установлена, им оказался 26-летний местный военнослужащий, который подозревался в покушении на убийство другого военного, имевшем место 23 апреля во дворе дома по улице Бугская в Очакове.

 

С места происшествия полицейские изъяли нож, а также пистолет, которые направили на исследование. Судя по опубликованным полицией фото, на месте происшествия также нашли записку "Каждому по заслугам его".

 

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.

Что предшествовало: 23 апреля в Очакове 23-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение в голову у своего дома, когда шел на работу. Тогда полиция публиковала фото подозреваемого, но не называла его имени. 

Украинская правда
Темы: Николаевская областьВооруженные силы


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ Очакове нашли мертвым подозреваемого в покушении на военного

Вспышка Covid в Индии: за день от вируса умерло рекордное количество людей

У "Большой семерки" может появится механизм противодействия пропаганде РФ и Китая

Немецкие "Зеленые" увеличивают отрыв от партии Меркель: опрос

видеоВ Одессе полиция готова ко 2 мая, Куликово поле уже под охраной

таблицяМинздрав обновил данные по коронавирусу, в "красной" зоне – 7 регионов

Все новости...
Николаевская область
Украинские военные провели учения по прикрытию побережья
В Очакове стреляли в военного – ранили в голову
Стало известно имя 22-летнего бойца, погибшего на Донбассе
Последние новости
16:19
фотоВ Очакове нашли мертвым подозреваемого в покушении на военного
16:00
фото"Антиковидний" фестиваль в Брюсселе закончился ранениями и задержаниями
15:46
Цены на газ поднялись за прошлую неделю
15:39
Польша просит Чехию не позволять "абортный туризм" - СМИ
15:11
Вспышка Covid в Индии: за день от вируса умерло рекордное количество людей
14:33
"Кроме города Киева": Кабмин хочет получить полномочия определять местонахождение министерств
14:07
Степанов дал совет, как безопасно отпраздновать Пасху
13:52
фотоГермания вернет Нигерии древности, вывезенные в колониальную эпоху
13:30
Началась закачка газа в украинские ПХГ
13:23
У "Большой семерки" может появится механизм противодействия пропаганде РФ и Китая
Все новости...