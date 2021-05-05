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В Бразилии 18-летний нападающий убил в детском саду троих детей и двух взрослых

Среда, 5 мая 2021, 06:23
В Бразилии 18-летний нападающий убил в детском саду троих детей и двух взрослых

В муниципалитете Саудадис в Бразилии 18-летний подросток с мачете ворвался в детский сад, убил троих детей и двух сотрудниц.

Источник: DW со ссылкой на местные СМИ

Прямая речь главы муниципалитета Масиела Шнайдера: "Это трагический день в нашей истории. Мы не знаем, как нужно себя вести. Это мой первый срок, мне 35 лет и у меня самого маленький ребенок".

Детали: Погибшим детям не исполнилось и двух лет.

Большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что другие сотрудницы успели замкнуться с детьми в пеленальной комнате.

После нападения злоумышленник нанес себе тяжелые ранения, вероятно, пытаясь покончить с собой.

Его нейтрализовали местные жители, которые были рядом, после чего нападающего доставили в больницу.

Пока неизвестно, были ли у подростка проблемы с психикой, и каким был мотив его действий. Полиция обыскивает дом нападающего.

Власти штата Санта-Катарина, где расположен Саудадис, объявили трехдневный траур.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бразилияубийство
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