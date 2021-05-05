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Украинские военные на Донбассе обезвредили вражеский БПЛА

Среда, 5 мая 2021, 07:51
Украинские военные на Донбассе обезвредили вражеский БПЛА

В течение суток 4 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня и один раз с начала суток 5 мая.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Вблизи Водяного враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Дважды противник открывал огонь у Красногоровки из минометов 120-го калибра и со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских защитников с крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Луганское – еще и из гранатометов различных систем.

В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецкое и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра 5 мае зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойна
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