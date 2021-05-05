Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинские военные на Донбассе обезвредили вражеский БПЛА

Среда, 5 мая 2021, 07:51

В течение суток 4 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня и один раз с начала суток 5 мая.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Вблизи Водяного враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Дважды противник открывал огонь у Красногоровки из минометов 120-го калибра и со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских защитников с крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Луганское – еще и из гранатометов различных систем.

В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецкое и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра 5 мае зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости вторника и ночи: Порошенко и оффшоры, новая партия экс-регионала

Россия должна прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма – Госдеп

Лукашенко лишил званий более 80 силовиков

"Манчестер Сити" становится первым финалистом Лиги Чемпионов

Байден рассчитывает вскоре встретиться с Путиным

ВидеоНе помогли бороться с COVID: Лукашенко назвал "мерзавцами" США и ЕС

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Враг открывал огонь из запрещенного оружия возле Водяного – ООС
Российские оккупанты 10 раз обстреляли позиции ВСУ
ООС: 1 обстрел с начала суток, без потерь
Последние новости
08:18
Коронавирус унес жизни еще 161 украинца, новых случаев 2,5 тысячи
08:10
На грани "красной" зоны карантина оказалась Черкасская область
08:00
Главные новости вторника и ночи: Порошенко и оффшоры, новая партия экс-регионала
07:51
Украинские военные на Донбассе обезвредили вражеский БПЛА
07:35
Сирия заявляет о погибшем и раненых гражданских от ракет Израиля
06:50
Священник УГКЦ не может быть кандидатом в депутаты – Шевчук
06:23
В Бразилии 18-летний нападающий убил в детском саду троих детей и двух взрослых
05:42
Во время выходных Украина опустилась на 26 место в мировом рейтинге по распространению COVID-19
04:33
Заблокированный в соцсетях Трамп запустил свой сайт
03:47
СМИ обнародовали свидетельства о возможных преступлениях российских наемников в Африке
Все новости...