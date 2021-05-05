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Апрель в столице был холоднее, чем обычно

Среда, 5 мая 2021, 13:26

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура апреля в Киеве составляла + 8,0 °, что на 2 ° ниже климатической нормы.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского

Дословно: "холодное было 8 апреля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 0,5 ° С, а теплое - 30 числа, когда максимальная температура поднялась до +22 градуса.

Осадков в проспекте Науки выпало близко к норме - 45 мм, что на 3 мм больше средних многолетних показателей".

Напомним: Апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

Украинская правда
Темы: Киевпогода


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