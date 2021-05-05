Набсовет Facebook одобрил блокировку Трампа в соцсети

Наблюдательный совет Facebook поддержала блокирование профиля бывшего президента США Дональда Трампа, но отметил, что бессрочное блокирование было ошибочным.

Источник: Reuters

Детали: В наблюдательном совете считают, что ситуация с Трампом может сигнализировать мировым лидерам, как компания будет обращаться с нарушителями правил поведения в социальной сети.

Кроме того, правление ожидает от Facebook определения пропорциональной ответа на действия нарушителей, которые будут использоваться и для других пользователей платформы. На это компании дали полгода.

Наблюдательный совет Facebook – независимый орган, призванный решать спорные ситуации в социальной сети. Его решения являются окончательными и не могут быть обжалованы. В то же время, компания также попросила наблюдательный совет дать рекомендации касательно того, как лучше обращаться с профилями политиков.

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