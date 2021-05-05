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Боевики стреляли из гранатометов: защитник получил ранение

Среда, 5 мая 2021, 23:17
Фото ООС

Военнослужащий Вооруженных сил получил ранение в результате вражеского обстрела 5 мая.

Источник: оперативно-тактическая группа "Север" в Facebook

Дословно: "5 мая в районе ответственности ОТГ "Север" в результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение".

Детали: Воину оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Отмечается, что защитники на действия противника открыли огонь.

Темы: ООСДонбассвойна


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