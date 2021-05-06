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Кран-гигант Zakhariy снова влип в историю: строительство моста в Запорожье приостановлено

Четверг, 6 мая 2021, 19:53
Кран-гигант Zakhariy снова влип в историю: строительство моста в Запорожье приостановлено

В Запорожье во время строительства моста через Днепр мощный плавучий кран Zakhariy получил повреждения и временно приостанавливает работу.

Источник: Facebook турецкой компании Onur Group, которая ведет строительство

Дословно: "Сегодня во время выполнения работ Кран Lifting LK - 800 (Zakhariy) наткнулся на подводную скалу, из-за неправильно проделанной работы по речному маршруту. Было повреждено дно крана, поэтому сейчас он временно приостанавливает свою работу".

 

Детали: Компания-подрядчик обещает завершить ремонт поврежденной части крана и возобновить работы по строительству моста в кратчайшие сроки.

Напомним: В 2011 году Киеве на строительстве Подольского моста в реку Днепр упал плавучий кран Zakhariy грузоподъемностью 680 тонн с 8 работниками. Пятеро из них спаслись самостоятельно, еще трое были спасены сотрудниками Киевской службы спасения и подразделениями ГУ МЧС в Киеве.

Это падение вызвало шквал мемов в соцсетях.

Украинская правда

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Темы: Запорожье
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