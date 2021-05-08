Еврокомиссия утвердила контракт с BioNTech-Pfizer еще о 1,8 млрд дозах вакцины

Еврокомиссия утвердила контракт с компаниями BioNTech-Pfizer о поставках в 2021-2023 годах еще 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса, из которых половина - гарантированных поставок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Рада сообщить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт о гарантированных 900 млн доз вакцины и возможности (поставки) еще 900 млн доз с компаниями BioNTech-Pfizer на 2021-2023 годы", - сообщила она.

О достижении договоренности между Евросоюзом и компаниями сообщалось еще в конце апреля. Соглашение должно обеспечить дозы, необходимые для проведения ревакцинации.

Напомним, недавно вакцину BioNTech-Pfizer подали на рассмотрение регулятора ЕС для получения разрешения на использование для подростков 12-15 лет.

BioN-Tech-Pfizer - одна из четырех вакцин от коронавируса, которые получили условный допуск регулятора ЕС, рядом с Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

По последним данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в ЕС первую дозу прививки от коронавируса получили 31,3% взрослого населения, а обе дозы - 11,9%.