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От 3,5 тысяч до 64 прививок: как вакцинировали в регионах в первый день лета

Среда, 2 июня 2021, 12:29

За сутки 1 июня в Украине против COVID-19 было привито 18 884 человека, больше всего на Днепропетровщине – 3 582 человека, меньше всего в Черновицкой области – 64 человека.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди лидеров по количеству прививок в сутки также Харьковская область (2075) и город Киев (1969).

Небольшое количество прививок в Тернопольской (166) и Житомирской (188) областях.

За сутки в Украине вакцинировано первой дозой – 15 858 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 3 026 человек.

 

За 1 июня было сделано на 4947 прививок больше, чем за предыдущие сутки.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 180 402 прививки. Вакцинировано 1 047 896 человек, из них получили первую дозу – 1 047 894 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 132 058 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

За весь период прививочной кампании больше всего прививок (125 280) было сделано в г. Киеве.

Предыстория:

  • Минздрав запланировал вакцинировать до конца года до 70% взрослых граждан и сделать 47 миллионов уколов, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал за лето вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев.
  • Вакцинация в Украине началась 24 февраля.

Украинская правда
Темы: вакцинация


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