Жительнице Минска светит 2 года за отказ сдавать квартиру помощнице прокурора

Прокуратура Заводского района Минска направила в суд уголовное дело против женщины, которая передумала сдавать квартиру помощнице прокурора.

Источник: белорусская служба Радио Свобода

Детали: В июле прошлого года женщина передала квартиру в аренду помощнице прокурора одного из районов Минска и подписала с ней двухлетний договор. Но после событий августа, когда Александр Лукашенко объявил себя победителем на выборах президента страны, а силовики жестко разгоняли акции протеста, женщина передумала и потребовала от помощницы прокурора освободить помещение.

Прокуратура посчитала, что хозяйка "поддалась информационному влиянию" и сознательно хотела "нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с ее положением".

Против арендодателя возбуждено уголовное дело по "нарушению равноправия граждан" (статья 190 УК) и уже направлено в суд. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы, она находится под подпиской о невыезде.

Согласно Жилищному кодексу Беларуси, арендодатель может расторгнуть договор аренды по собственной инициативе, уведомив арендатора за месяц и объяснив причины.