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Если Беларусь допустит "ЛНР" к Протасевичу, ТКГ не будет собираться в Минске – Арестович

Среда, 2 июня 2021, 14:27
Если Беларусь допустит ЛНР к Протасевичу, ТКГ не будет собираться в Минске – Арестович

Если белорусские власти допустят к оппозиционеру Роману Протасевичу представителей так называемой "ЛНР", то Александр Лукашенко больше не может быть посредником, а Минск – площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ).

Источник: спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии BBC News Украина, член делегации Украины в ТКГ Сергей Гармаш в Facebook

Прямая речь Арестовича: "Если это фактически произойдет, это будет означать одно – Лукашенко больше не может быть посредником, предоставлять Минск как площадку для переговоров".

"И политическая позиция, которую отметил председатель нашей делегации Леонид Кравчук, когда он сказал, что Минск не может больше быть площадкой, перейдет от политической позиции к конкретным организационным мероприятиям по изменению площадки".

"А ТКГ всегда найдет другую площадку, даже когда закончатся ковидные ограничения".

Детали: Арестович добавил, что сближение Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным уже означает фактическую потерю нейтральности.

"Он стал человеком, который уже попал в зависимость от России, как когда-то Янукович", - считает он.

Другой украинский представитель в ТКГ, журналист Сергей Гармаш пишет, что слова Лукашенко "можно рассматривать как де-факто признание его режимом марионеточных "республик".

"Белорусский узурпатор "забыл", что территория ОРДЛО является территорией Украины? И это в Минске – городе, в котором подписывались так называемые "Минские соглашения", закрепляющие этот постулат как основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе!" - пишет журналист.

"После этого у Москвы практически не может быть аргументов против переноса переговорного процесса по Беларуси в другую страну. После этого заявления Минск уже открыто перестал быть нейтральным", - отметил Гармаш.

Что предшествовало: 1 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что захваченного оппозиционного журналиста Романа Протасевича могут допросить "представители" террористической группировки "ЛНР".

Ранее основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что задержанный в Минске белорусский журналист Роман Протасевич работал как журналист на Донбассе.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

Темы: ТКГБеларусьЛНР
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