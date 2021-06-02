Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В WizzAir раскритиковали ограничение полетов над Беларусью после инцидента с рейсом Ryanair

Среда, 2 июня 2021, 14:34
В WizzAir раскритиковали ограничение полетов над Беларусью после инцидента с рейсом Ryanair

Руководитель венгерского лоукостера Wizz Air раскритиковал решение ряда стран запретить полеты над территорией Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair, который завернули в Минск для ареста оппозиционера, заявив, что такие решения "превращают авиацию в игрушку политики".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Не думаю, что это правильная реакция. По моему мнению, авиация не должна использоваться как инструмент политических санкций", - заявил Йожеф Варади в комментарии агентству во время презентации годовых результатов компании.

"Не произошло ничего такого, что ставило бы под угрозу безопасность рейса. Не думаю, что хоть кто-то на мгновение находился в опасности. Это политическая мера, а не мера безопасности", - добавил он.

Варади отметил, что такое решение еще более усложняет положение авиакомпаний, которым и так нелегко из-за пандемии коронавируса. По его словам, на Wizz Air это повлияет несущественно, так как рейсы, которых бы это касалось, и так приостановлены из-за связанных с пандемией ограничений.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали. Впоследствии стало известно, что письмо о якобы бомбе на борту пришло на почту аэропорта уже после того, как белорусские диспетчеры заявили о нем пилотам самолета.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом",

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Беларусь
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: