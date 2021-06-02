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В WizzAir раскритиковали ограничение полетов над Беларусью после инцидента с рейсом Ryanair

Среда, 2 июня 2021, 14:34

Руководитель венгерского лоукостера Wizz Air раскритиковал решение ряда стран запретить полеты над территорией Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair, который завернули в Минск для ареста оппозиционера, заявив, что такие решения "превращают авиацию в игрушку политики".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Не думаю, что это правильная реакция. По моему мнению, авиация не должна использоваться как инструмент политических санкций", - заявил Йожеф Варади в комментарии агентству во время презентации годовых результатов компании.

"Не произошло ничего такого, что ставило бы под угрозу безопасность рейса. Не думаю, что хоть кто-то на мгновение находился в опасности. Это политическая мера, а не мера безопасности", - добавил он.

Варади отметил, что такое решение еще более усложняет положение авиакомпаний, которым и так нелегко из-за пандемии коронавируса. По его словам, на Wizz Air это повлияет несущественно, так как рейсы, которых бы это касалось, и так приостановлены из-за связанных с пандемией ограничений.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали. Впоследствии стало известно, что письмо о якобы бомбе на борту пришло на почту аэропорта уже после того, как белорусские диспетчеры заявили о нем пилотам самолета.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом",

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

Темы: Беларусьавиа


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