Зеленский "активизировал" действия по Донбассу: правосудие, IP-адреса, разведка, оборона

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Источник: указ президента от 2 июня, решение СНБО от 2 июня 2021 года

Детали: Решение СНБО обнародовано частично, без абзаца 3 подпункта 2 пункта 1.

В решении сказано, что оно принято "в целях стабилизации ситуации и активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

В частности, Кабинет министров в месячный срок должен представить отчет о результатах выполнения мероприятий, определенных СНБО 7 декабря 2019 года.

В двухмесячный срок правительство должно внести в Верховную Раду законопроекты о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях "правосудия переходного периода как целостной политики государства по мирному урегулированию ситуации на этих территориях, преодолению последствий вооруженного конфликта и достижению социального согласия".

В трехмесячный срок Кабмин должен внести изменения и продолжить до 2023 года включительно срок реализации Государственной целевой программы восстановления и укрепления мира в восточных регионах Украины, утвержденной КМУ 13 декабря 2017 года.

Также 3 месяца дается на обеспечение функционирования системы государственного иновещания с разветвленной инфраструктурой государственных корреспондентских пунктов в Украине и за рубежом.

Кабмин и СБУ также должны проработать вопрос об отзыве сетевых ресурсов (IP-адресов), которые выделены в пользование операторам (провайдерам) телекоммуникаций, которые находятся в ОРДЛО или используются в информационной агрессии России против Украины.

В шестимесячный срок правительство должно обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения как оператора государственного мультиплекса.

Также за полгода Кабмин должен обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом, с целью покрытия временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях сигналом украинских радиостанций.

В течение 2021 года необходимо завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в ОРДЛО, развитие их инфраструктуры, предусмотрев создание вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистических центров, сервисных центров для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых и других услуг.

В этом году правительство также должно принять меры по созданию и надлежащему финансированию Центра документирования нарушений прав человека и ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, для обеспечения эффективного мониторинга и документирования нарушений Россией норм международного права и привлечения ее к международно-правовой ответственности за совершение вооруженной агрессии против Украины.

ВСУ должны за полгода усилить охрану и оборону десантно опасных участков украинского побережья Черного и Азовского морей, а также объектов критической инфраструктуры в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

СБУ и разведки должны "обеспечить добычу опережающей информации о попытках реализации спецслужбами иностранных государств сценариев дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Украине, выявление и пресечение их разведывательно-подрывной деятельности, деструктивного информационного воздействия, в частности с использованием киберпространства".