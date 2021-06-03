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Агент "МГБ ДНР" прикрывался статусом партнера комиссара ООН - СБУ

Четверг, 3 июня 2021, 11:36
Агент МГБ ДНР прикрывался статусом партнера комиссара ООН - СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жителя Донецкой области, завербованного представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", подконтрольного российским спецслужбам.

Источник: СБУ, прокуратура Донецкой области

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Указано, что по задаче кураторов в течение 2021 года житель Краматорска осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации, режиме охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и ГПС Украины в Донецкой области, а также перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС .

Агента вражеской спецслужбы задержали.

Прокуратура сообщает, что в ходе проведенного санкционированного следственным судьей обыска по месту жительства боевика обнаружены и изъяты мобильные телефоны, видеорегистратор, предметы, похожие на боевые патроны к пистолету "Макарова" и автомату "Калашникова", а также автомобиль марки "Lifan", который использовался для преступной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в создании террористической группы или террористической организации.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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