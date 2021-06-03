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Зеленский полетел в Хмельницкую область: посмотрит на дороги

Четверг, 3 июня 2021, 13:13
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Хмельницкую область, где осмотрит, как ремонтируют дороги, и посетит обновленные социальные объекты.

Источник: Офис президента

Дословно: "Глава государства примет участие в заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Также Владимир Зеленский ознакомится с ходом ремонтных работ на автодорогах, которые восстанавливают в рамках Национальной программы "Большая стройка"".

Детали: Кроме того, президент посетит ряд социальных объектов, которые были отремонтированы в рамках этой программы.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийХмельнитчинадороги


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