Зеленский полетел в Хмельницкую область: посмотрит на дороги

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Хмельницкую область, где осмотрит, как ремонтируют дороги, и посетит обновленные социальные объекты.

Источник: Офис президента

Дословно: "Глава государства примет участие в заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Также Владимир Зеленский ознакомится с ходом ремонтных работ на автодорогах, которые восстанавливают в рамках Национальной программы "Большая стройка"".

Детали: Кроме того, президент посетит ряд социальных объектов, которые были отремонтированы в рамках этой программы.