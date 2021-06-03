Зеленский полетел в Хмельницкую область: посмотрит на дороги
Четверг, 3 июня 2021, 13:13
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Хмельницкую область, где осмотрит, как ремонтируют дороги, и посетит обновленные социальные объекты.
Источник: Офис президента
Дословно: "Глава государства примет участие в заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте.
Также Владимир Зеленский ознакомится с ходом ремонтных работ на автодорогах, которые восстанавливают в рамках Национальной программы "Большая стройка"".
Детали: Кроме того, президент посетит ряд социальных объектов, которые были отремонтированы в рамках этой программы.
Украинская правда