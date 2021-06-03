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Фиала: Я не буду диктовать редакции "Украинской правды", что ей делать

Четверг, 3 июня 2021, 17:53
Фиала: Я не буду диктовать редакции Украинской правды, что ей делать
Томаш Фиала. Фото: Украинская правда

Новый владелец "Украинской правды" Томаш Фиала уверяет, что вмешиваться в редакционную политику издания не будет.

Источник: интервью Фиалы "Украинской правде"

Прямая речь: "Для меня это точно не влияние. Я не буду и не могу диктовать редакции, что ей делать. И вам лично тоже не буду говорить, что писать, а что не писать".

Детали: По словам Фиалы, он не ставил себе задачу зарабатывать на издании деньги, однако уверен, что УП будет прибыльным проектом.

"Стоимость проекта будет расти, так как будет расти интернет. И если вы не будете терять долю рынка, наращивать ее, диджитал-медиа будет расти, и стоимость актива будет расти", - объясняет инвестор.

Фиала не собирается в скором времени продавать "Украинскую правду". "В ближайшие 21 год, тот же период, который этим проектом управляла Алена Притула, планирую спокойно продолжать владеть УП и НВ", - заверил он.

Бизнесмен рассказал также, что ранее планировал купить телеканал, но теперь эта идея устарела. "Сейчас другие тренды. Диджитал, интернет растет. Поэтому контент, который создает НВ, "Украинская правда", его можно распространять через подкасты, через видеоконтент, да и мы можем достучаться до тех людей, которые исторически смотрели телевидение, но теперь переходят в интернет, поскольку телевидение отходит", - поясняет новый владелец УП.

Предыстория: 26 мая Томаш Фиала стал новым владельцем "Украинской правды".

Больше читайте в полной версии интервью Томаш Фиала: На встрече с Богданом я узнал, что Зеленский не любит фамилию Фиала

Украинская правда

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Темы: ФиалаСМИ
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