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Зеленский поблагодарил Байдена за вакцины для Украины

Четверг, 3 июня 2021, 21:51
Зеленский поблагодарил Байдена за вакцины для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за решение о поставках в Украину вакцины от COVID-19.

Об этом Зеленский написал в четверг в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Благодарен за решение президента Джо Байдена о дополнительных поставках Украине вакцины от коронавируса. Стратегическое партнерство и познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию", - написал Зеленский.

Как сообщалось, 3 июня администрация Байдена в четверг объявила детальный план того, как она поделится первыми 25 миллионами доз вакцины против коронавируса с другими странами - среди получателей будет и Украина.

США решили предоставить не менее 75% вакцин платформе COVAX, еще 25% страны получат напрямую.

Позже в Белом доме рассказали детали, сколько доз вакцины против коронавируса получат мировые державы от США.

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Темы: ЗеленскийБайденвакцинация
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