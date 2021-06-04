Дело о мошенничестве: суд арестовал экс-заместителя главы ОГА, залог - более 4 млн

Суд арестовал экс-заместителя председателя Черниговской ОГА, которого подозревают в мошенничестве.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: 3 июня Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя территориального управления ГБР в Киеве по применению к подозреваемым в мошенничестве в крупных размерах экс-заместителю председателя Черниговской ОГА и его сообщнику меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 30 июля 2021 года.

Альтернативной мерой пресечения следственный судья выбрал внесение залога в размере 4 млн 400 тыс грн каждому.

Что предшествовало: 1 июня в Киеве правоохранители задержали заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника, который представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия "Гостиница "Славянский".

По предварительной информации, сообщник чиновника за "вознаграждение" в 160 тыс. долларов США гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

Деньги предназначались заместителю председателя Черниговской ОГА, который должен обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе.

Глава Черниговской ОГА Анна Коваленко сообщила, что этот ее заместитель 2 июня освобожден от должности.