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Международная ассоциация воздушного транспорта осудила запрет агентства ЕС летать над Беларусью

Пятница, 4 июня 2021, 16:43

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) осудила решение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) запретить авиакомпаниям из ЕС летать над Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ассоциации, обнародованном в пятницу, 4 июня.

В заявлении отмечается, что IATA призвала EASA сохранять критическое разделение между политикой и вопросами безопасности полетов.

"Авиационную безопасность никогда не следует политизировать. IATA осудила действия правительства Беларуси и призвала к независимому расследованию.

Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларуси путем директивы по безопасности также является политизацией авиационной безопасности. Это реакционное развитие событий разочаровывает", - заявил Вилли Уолш, генеральный директор IATA.

По его словам, EASA следует отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям управлять безопасностью полетов с их обычной оценкой эксплуатационных рисков.

3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

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Темы: БеларусьЕСавиасанкции


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