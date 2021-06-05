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Главные новости пятницы и ночи: массовая вакцинация на выходных, тайные решения СНБО

Суббота, 5 июня 2021, 08:00
Главные новости пятницы и ночи: массовая вакцинация на выходных, тайные решения СНБО

На выходных в 10 городах Украины будут действовать пункты массовой вакцинации, СНБО принял ряд решений по интеграции в НАТО - актуальные новости 4 июня и ночи.

О массовой вакцинации

В ближайшие выходные Центры массовой вакцинации от COVID-19 будут работать в 10 городах. В частности, пункты будут в таких городах: Киев, Львов, Одесса, Тернополь, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишние Плавни, Ровно.

О тайных решениях СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу в тайном режиме рассматривал вопрос углубления интеграции Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и принял ряд соответствующих решений.

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Украинская правда
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