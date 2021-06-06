Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лидер немецких Зеленых: Не понимаю, почему мы поставляем оружие Египту, но не Украине

Воскресенье, 6 июня 2021, 16:41

Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Габек раскритиковал немецкое правительство за нежелание поставлять вооружение Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Spiegel.

"Немецкое правительство поставляет танки, ракетные части и подводные лодки таким странам как Египет, разжигающим гражданскую войну в Йемене, которая является одним из крупнейших гуманитарных катастроф нашего времени. Но Украине, подвергшейся нападению, не поставляют ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни списанные внедорожники или приборы ночного видения. Я не понимаю, как такой политикой (нынешнего правительства Германии, - ред.) можно еще и хвастаться", - сказал Габек.

Немецкий политик недавно посещал Киев и после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что запрос руководства Украины об "оборонительном оружии" является оправданным.

"Это стратегический анализ. Ситуация в Украине носит для Европейского Союза, его свободы и безопасности решающее значение. Украина имеет целый ряд внутриполитических проблем, прежде всего коррупцию. Однако население выбрало либеральную демократию. За этот политический курс люди теряли свои жизни на Евромайдане. Россия отреагировала аннексией Крыму и разжиганием войны на Донбассе. Мой визит был призван напомнить, что борьба Украины - это борьба самой Европы", - пояснил Габек.

Напомним, Германия отклонила призывы к поставкам оружия Киеву после того, как Зеленский призвал Берлин поддержать Украину штурмовыми винтовками, радиооборудованием и бронетехникой.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, комментируя высказывания Габека, заявил, что ФРГ остается верна принципу запрета на поставки вооружения в регионы, где ведется война.

Читайте также "Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет "зеленая" власть Германии

Темы: Германияоружие


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020

Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"

В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID

видео"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Все новости...
Германия
В Германии - выборы в ключевой федеральной земле, считающиеся тестом для партии Меркель
В Германии призывают к отставке главы Минздрава после нового "масочного скандала"
Данилов считает Францию и Германию ответственными за аннексию Крыма: не дали ПДЧ
Последние новости
03:40
На химическом заводе в Китае взорвался реактор
02:59
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина
02:15
Боррель назвал Лукашенко диктатором
01:37
Байден продлил действие санкций против Беларуси
00:59
В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника
00:15
На Херсонщине начали вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Крыма
23:34
ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие
23:04
Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020
22:33
Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию
22:08
Новости экономики: газовый бартер с Египтом, новый экономический прогноз
Все новости...