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Лидер немецких Зеленых: Не понимаю, почему мы поставляем оружие Египту, но не Украине

Воскресенье, 6 июня 2021, 16:41
Лидер немецких Зеленых: Не понимаю, почему мы поставляем оружие Египту, но не Украине

Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Габек раскритиковал немецкое правительство за нежелание поставлять вооружение Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Spiegel.

"Немецкое правительство поставляет танки, ракетные части и подводные лодки таким странам как Египет, разжигающим гражданскую войну в Йемене, которая является одним из крупнейших гуманитарных катастроф нашего времени. Но Украине, подвергшейся нападению, не поставляют ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни списанные внедорожники или приборы ночного видения. Я не понимаю, как такой политикой (нынешнего правительства Германии, - ред.) можно еще и хвастаться", - сказал Габек.

Немецкий политик недавно посещал Киев и после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что запрос руководства Украины об "оборонительном оружии" является оправданным.

"Это стратегический анализ. Ситуация в Украине носит для Европейского Союза, его свободы и безопасности решающее значение. Украина имеет целый ряд внутриполитических проблем, прежде всего коррупцию. Однако население выбрало либеральную демократию. За этот политический курс люди теряли свои жизни на Евромайдане. Россия отреагировала аннексией Крыму и разжиганием войны на Донбассе. Мой визит был призван напомнить, что борьба Украины - это борьба самой Европы", - пояснил Габек.

Напомним, Германия отклонила призывы к поставкам оружия Киеву после того, как Зеленский призвал Берлин поддержать Украину штурмовыми винтовками, радиооборудованием и бронетехникой.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, комментируя высказывания Габека, заявил, что ФРГ остается верна принципу запрета на поставки вооружения в регионы, где ведется война.

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Темы: Германияоружие
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